به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای طرح مسکن مهر، ساخت و ساز و ساماندهی متقاضیان بر عهده تعاونی های مسکن مهر گذاشته شد تا آنها با جمع آوری آورده متقاضیان و قرارداد با پیمانکار، ساخت واحدها را به پایان برسانند اما پس از گذشت مدت زیادی برخی از تعاونی ها کار ساخت و ساز را شروع نکردند و یا برخی دیگر متقاضیان را با مشکلات زیادی مواجه ساختند.

در واقع برخی از متقاضیان مسکن مهر که از همان ابتدا هم با بی اعتمادی به سراغ تعاونی های مسکن مهر رفتند، پس از مدتی یا از واریز وجه بیشتر امتناع کردند و یا اینکه پس از اعلام رسمی وزارت مسکن و شهرسازی سابق مبنی بر قرارداد سه جانبه میان دولت، انبوه ساز و متقاضی، پول خود را پس گرفتند و به ادارات مسکن و شهرسازی مراجعه کردند.

اما در این بین متقاضیانی که واریز پول به حساب تعاونی ها را ادامه دادند همچنان با گذشت چند سال، با مشکلاتی روبرو هستند و مدیران تعاونی از تحویل واحدها به آنها خودداری می کنند. در طول این مدت تماسهای زیادی با خبرنگار مهر گرفته شد و هر یک از متقاضیان که عضو تعاونی های متخلف مسکن مهر بودند ، به شدت از آینده تحویل واحدهای خود ابراز نگرانی می کردند.

در این مدت میزان تخلف در برخی از تعاونی ها به حدی بوده است که برخی از تعاونی های مسکن مهر در شهر جدید پرند، پرونده متقاضیان را به شرکت عمران پرند ارسال نکردند و با وجودی که بارها به آنها اعلام شد که در صورت عدم ارسال پرونده ها، اجازه تحویل واحدها داده نمی شود اما بازهم به رویه قبلی خود ادامه دادند.

مدیرانی که واحدها را تحویل نمی‌گیرند

یکی از موارد دیگر عدم تحویل واحدها از پیمانکاران است که به نظر می رسد هم اکنون که اغلب واحدهای مسکن مهر پایان یافته اند میان برخی از مدیران تعاونی ها تبدیل به یک رسم شده است. در واقع آنها با عدم تحویل واحدها از پیمانکار قصد دارند تا در یک مدت نامعلوم سود بیشتری را داشته باشند.

براساس این گزارش، مدتی پیش یکی از متقاضیان مسکن مهر در شهر اندیشه در تماس با خبرنگار مهر اعلام کرده بود: تعاونی مربوطه قرار بود شهریورماه سال گذشته، واحدها را تحویل دهد و ما هم به همین جهت ودیعه خود را از صاحبخانه گرفتیم و به مدیران تعاونی دادیم اما با گذشت 8 ماه هنوز خبری از تحویل واحدها نیست.

این در حالی است که اخطارهای زیادی از سوی وزارت راه و شهرسازی به این تعاونی ها داده شده است و حتی علی نیکزاد هم به صراحت اعلام کرده که این تعاونی ها تعطیل می شوند اما به نظر می رسد که مدیران این تعاونی ها به شدت به جایگاه خود اطمینان دارند!

این مشکلات تا اندازه ای است که برخی از متقاضیان مسکن مهر در شهر پرند که وضعیت مالی نامناسبی هم داشتند با مراجعه شرکت عمران پرند از مسئولان درخواست کردند که از تعاونی انصراف دهند و واحدهای خود را از شرکت عمران تحویل بگیرند.

سرانجام نامعلوم برای مسکن مهر اسلامشهر

این رویه تا آنجا ادامه پیدا کرد که یکی دیگر از تعاونی های مسکن مهر در استان تهران هم واحدها را از پیمانکار تحویل نمی گیرد و با وجودی که قرار است به زودی با حضور رئیس جمهور این واحدها افتتاح شود اما همچنان با مشکلات زیر ساختی روبرو است.

مدیران این پروژه 352 واحدی در اسلامشهر که سال گذشته در بازدید خبرنگاران اعلام کرده بود، این پروژه یکی از بهترین پروژه های مسکن مهر است و حتی از پیمانکار به عنوان یکی از سازندگان به نام تعریف کرده بود امسال واحدها را از پیمانکار تحویل نمی گیرد و متقاضیان را هم سردرگم نگه داشته است.

این در حالی است که دوره تحویل موقت این واحدها که 6 ماهه بوده به پایان رسیده است و باید هر چه سریعتر، واحدها به مدیران تعاونی تحویل داده شود اما همچنان این مدیران نسبت به درخواست متقاضیان بی توجه هستند.

به نظر می رسد در این شرایط دولت باید با راهکار قوی تری وارد شود و تعاونی های متخلف مسکن مهر را موظف کند تا هر چه سریعتر واحدهای متقاضیان را تحویل دهند تا در شرایطی که اغلب آنها تمام دارایی خود را برای تامین مسکن هزینه کرده اند، زیان کمتری را بابت اجاره های سرسام آور بپردازند.