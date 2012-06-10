حجت الله جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره با انتشار ترجمه خود از این کتاب بیان کرد: این کتاب با عنوان حقیقی «الفکر الاسلامیه الحدیث بین السلفین و المجددین» و به قلم محمود اسماعیل مورخ و نظریهپرداز مصری منتشر شده است و در دو بخش اندیشه اسلامی معاصر از سلفیان تا متجددین را مورد بررسی قرار میدهد که انتشارات الهدی تنها بخش اول آن را که شامل معرفی اندیشه سلفیان است، منتشر کرده است.
جودکی ادامه داد: این کتاب در بخشهای مختلف خود اندیشه یازده گروه سلفی را مورد بررسی قرار داده است که البته در متن اصلی کتاب این گروهها در کنار یازده گروه صاحبان اندیشه متجدد مورد توجه قرار گرفتهاند.
وی افزود: اسماعیل کتاب خود را با معرفی مرجع سلفیگری، ابن تیمیه آغاز کرده است و پس از آن به سراغ بررسی اندیشههای محمد ابن عبدالوهاب مولف مذهب و اندیشه وهابیگری رفته است. جنبش سلفیگری مدرن و محمد بن علی عنوان فصل دیگر این کتاب است که در ادامه با نگاهی به جنبش مهدویه و تصوف انقلابی همراه شده است.
به گفته این محقق، بررسی انیشههای ابوالعلاء المودودی با عنوان اسلام در رویارویی با غرب و بررسی اندیشههای محمد رشید رضا با عنوان از تجربهگرایی تا سلفیگرایی و نیز بررسی اندیشههای شیخ محمد حسن البنا موسس جنبش اخوان المسلمین نیز از دیگر بخشهای این کتاب است.
جودکی همچنین گفت: سه فصل پایانی این کتاب نیز به بررسی اندیشههای سید قطب به عنوان نظریهپرداز تشکیل حاکمیت اسلامی و نیز بررسی گروههای بنیادگرای اسلامی و در نهایت حزب التحریر مصر اختصاص یافته است.
وی افزود: نویسنده این کتاب را به گونهای نوشته است که تمامی افرادی که هیچ اطلاعی از اندیشه سلفیان ندارند بتوانند با نگاهی انتقادی با این اندیشه آشنا شوند.
یادآوری میشود کتاب «سلفیها» در 94 صفحه و با همکاری مرکز مطالعات فرهنگی و بینالمللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و از سوی موسسه انتشارات الهدی روانه بازار کتاب شده است.
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