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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۴۴

از قم/

16 نفر به مسابقات کشوری بلوتوث‌های مذهبی راه می‌یابند

16 نفر به مسابقات کشوری بلوتوث‌های مذهبی راه می‌یابند

قم - خبرگزاری مهر: کارشناس نماز اداره کل آموزش و پرورش استان قم از راه یابی 16 نفر به مسابقات کشوری بلوتوث های مذهبی از قم خبر داد.

محسن محمدی در گفتگو با مهر، با اشاره به اینکه مسابقه بلوتوث های مذهبی برای دانش آموزان دوره راهنمایی، متوسطه و فرهنگیان برگزار می شود بیان کرد: اوایل خرداد ماه آخرین مهلت ارسال آثار به این مسابقه بود که 200 اثر برتر به این مسابقه ارسال شد.

وی با اشاره به اینکه پس از داوری،‌ آثار برگزیده به مرحله کشوری راه می یابند افزود: جشنواره در اواخر شهریور ماه در استان اردبیل برگزار می شود.

کارشناس نماز اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: این جشنواره به صورت کشوری در قالب کلاس های آموزشی و همچنین در قالب نمایش آثار برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه‌ از قم برای شرکت در مرحله کشوری از هر پایه یک نفر برگزیده می شود افزود: 6 نفر از مقطع راهنمایی و هشت نفر نیز از مقطع متوسطه و همچنین یک نفر از خواهران و یک نفر نیز از برادران فرهنگی به مرحله کشوری راه می یابند.

کد مطلب 1621937

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