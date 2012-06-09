عملیات بازسازی و احداث بوستان باغ ملی گناباد آغاز شد

حمید بنایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه شامل بازسازی، کف سازی، اجرای آبنما، محوطه بازی،غرفه محصولات فرهنگی و همچنین استفاده مدام در محوطه باغ ملی از آب قنات علی آباد که به صورت مستمر و همیشگی جاری خواهد بود.

بنایی ادامه داد: در حال حاضر باز پیرایی بوستان بانوان پارک آبی شهر، حافظ ، میدان و پارک مادر و ساخت بوستان در شهرک سعدی و طراحی بوستان جانبازان از دیگر اقدامات در دست اقدام شهرداری گناباد است.

بنایی افزود: پارک ۲ هکتاری در شهرک سعدی احداث می شود که تاکنون ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی ادامه داد: مشخصات این پارک مساحت 20هزار متر مربع، 4 هزار متر جدول سنگی، 3هزار متر دیوار چینی، 10هزار متر مکعب زیرسازی، 7 هزار متر مربع کف سازی شامل آجر فرش- موزاییک فرش- سنگ فرش،7 هزار و 500 متر مربع فضای سبز است.