جمع آوری سازه های تبلیغاتی غیرمجاز در مشهد/ عرضه یخ بسته بندی

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان اردیبهشت تعداد 27 سازه تبلیغاتی غیرمجاز جمع آوری و برای 224 سازه که از لحاظ ضوابط تعیین شده تخلف داشته اند اخطار صادر شده است

جلال قربانی با اشاره به فراهم شدن امکان حذف و یا اصلاح سازه های تبلیغاتی و یا تغییر مکان آنها برای این سازمان عنوان داشت: از ابتدای سال 91 تعداد 401 واحد صنفی متقاضی اخذ مجوز برای نصب سازه تبلیغاتی به سازمان مراجعه کرده اند.

قربانی گفت: در راستای حمایت از تولید ات داخلی ازابتدای سال جاری عوارض دریافتی از تبلیغات خارجی به میزان 4 برابر عوارض دریافت شده از تبلیغات کالاهای ساخت داخل خواهد بود.

افتتاح اولین دفتر شهرآرا محله در منطقه 4 مشهد

اولین دفتر روزنامه شهرآرا محله با حضور شهردار منطقه 4 مشهد، مدیر مسئول و سردبیر روزنامه شهرآرا و تنی چند از مسئولان فرهنگی منطقه در بولوار ابوریحان افتتاح شد.

مدیر مسئول و سردبیر روزنامه شهرآرا در مراسم افتتاحیه این دفتر گفت: برقراری تعامل دو سویه با مردم و ارتباط پایدار با شهروندان مشهدی یکی از مهمترین اهداف راه اندازی شهرآرا محله است.

جلال فیاضی با اشاره به اینکه پرداختن به مسائل ریز و جزئی و موشکافی مشکلات و آسیب ها با ذره بین نگاه خبرنگاران شهری یکی از نقاط قوت شهرآرا محله است، تصریح کرد: این مهم سبب حضور فعالانه شهروندان و تشویق آنان به مشارکت در امور شهری است.

حضور موفق سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در نمایشگاه لاهور

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای خراسان رضوی از حضور موفق این سازمان در نمایشگاه معرفی توانمندیهای استان در پاکستان خبر داد.

محمدحسن بناءرضوی کشور پاکستان را پس از چین دارای رتبه دوم نرخ رشد اقتصادی جهان دانست و افزود: حجم مبادلات دو کشور ایران و پاکستان بیش از 873 میلیون دلار بوده و صادرات غیرنفتی ایران به این کشور بیش از 513 میلیون دلار است که خراسان رضوی صادر کننده بخش قابل توجهی از آن محسوب می شود.

بناءرضوی افزود: مطرح ترین این پروژه ها، ایجادکشتارگاه صنعتی دام توسط متخصصین مشهدی در شهر لاهور پاکستان است که سرمایه گذاری و راهبری فنی این کشتارگاه توسط موسسه صنعتی گوشت مشهد به عنوان یکی از واحدهای زیر مجموعه سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی در حال اجرا است.

عرضه یخ بهداشتی به صورت بسته بندی در مشهد

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد از آغاز به کار دکه های عرضه یخ بهداشتی در سطح شهر مشهد از 20 خرداد ماه تا انتهای تابستان سال جاری خبر داد.

جلال قربانی اظهار داشت: با توجه به فرارسیدن فصل گرما و نیاز زائران و مجاوران به یخ بهداشتی، عرضه یخ بهداشتی به صورت بسته بندی در 28 کیوسک عرضه یخ جانمایی شده در سطح شهر انجام خواهد شد.

ثبت رکورد ملی پیاده روی در بوستان ملت مشهد

شهردار منطقه 11 مشهد از ثبت رکورد ملی پیاده روی در بوستان ملت مشهد توسط رزمنده 60 ساله مشهدی خبر داد.

محمود برهانی با بیان اینکه رزمنده 60 ساله 111 دور اطراف بوستان ملت معادل 350 کیلومتر بدون استراحت و خواب در مدت 60 ساعت پیاده روی کرد، افزود: امسال برای دومین بار شاهد ثبت رکورد پیاده روی بدون استراحت توسط ورزشکار بسیجی غلامحسین رضایی استادی بودیم.

به گفته وی این رزمنده در سوم خرداد سال 90 ثبت رکورد 310 کیلومتری را در کارنامه خود داشت و امسال نیز با افزایش 40 کیلومتری رکورد ارزشمندی را به ثبت رساند.

برهانی که هدف از این حرکت بزرگ را دعوت عموم جامعه به سمت و سوی ورزش همگانی می داند، افزود: امیدواریم این حرکت، گامی مثبت در راه توسعه و اعتلای ورزش همگانی در میان شهروندان باشد.