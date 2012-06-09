10 اثر میراث فرهنگی استان ایلام در انتظار ثبت ملی هستند

علی قاسم پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تعداد آثار شامل آثار تاریخی، معنوی و طبیعی است که پرونده آثار تاریخی مذکور برای طرح در شورای سیاستگذاری ثبت آثار آماده شده است.
وی بیان داشت: حرکات محلی "ال پرگه" مربوط به مناطق کردنشین استان و شهر ایلام، "آیین قدیمی گل درو" مربوط به فصل برداشت محصول است که در یک روز تمام اهالی روستا یا منطقه به نوبت زمین یک شخص را درو میکنند و در تمام استان انجام میشود و همچنین "تهیه محصولات نمدی" استان شامل لباسهای نمدی، زیرانداز و کالاهای نمدی دیگر به همراه روش ساخت آنها، سه اثر معنوی آماده ثبت در ایلام به شمار میآیند.
این مسئول در ادامه به آثار طبیعی آماده ثبت استان اشاره کرد و افزود: "آبشار اما" نزدیک سد ایلام در شهرستان ملکشاهی و "غار طویل طبیعی آقامیر" با استلاکتیت و قندیلهای بسیار زیبا، دو اثر طبیعی استان به شمار میآیند که پرونده آنها برای بررسی در همایش شورای سیاستگذاری ثبت آثار ملی ارسال شده است.
قاسم پور تصریح کرد: "غار تاریخی مروس" مربوط به دوره پیش از تاریخ در بخش هلیلان شهرستان شیروان چرداول و "محوطه رمرمه" مربوط به دوره تاریخی در همین شهرستان از جمله این آثار هستند.
شنبهزاده افزود: "نقشبرجسته آشوری" در حیدرآباد میش خاص شهر ایلام مربوط به هزاره اول قبل از میلاد، "تپه باستان چیا سبز" در شهرستان درهشهر مربوط به دوران پیش از تاریخ و "چک دوستعلی" در بخش میمه زرینآباد در شهرستان دهلران مربوط به دوره تاریخی، دیگر آثار تاریخی آماده ثبت در استان ایلام هستند.
سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یادمان بانروشان را یکی از جاذبههای گردشگری جنگ در ایلام دانست و گفت: این جاذبه همواره مورد توجه ویژه گردشگران و کاروانهای راهیان نور قرار گرفته است.
وی با تاکید بر ایجاد زیرساختهای گردشگری در این مناطق، افزود: در استان ایلام مناطق برخوردار از جاذبههای بکر طبیعی، معنوی، یادمان دوران دفاع مقدس، آثار تاریخی و ... وجود دارد که هر ساله توسط بسیاری از گردشگران مورد استقبال قرار میگیرد.
این مسئول با تاکید بر این که ایلام دارای ظرفیتهای گردشگری فراوانی در بخشهای مختلف است، گفت: این ظرفیتها شامل دفاع مقدس، آثار تاریخی و باستانی، جاذبههای طبیعی و بکر است که باید معرفی شود.
وی افزود: با تامین و آمادهسازی زیرساختها، تبلیغات مناسب در کلان شهرها و همچنین برگزاری تورهای گردشگری، مناطق نمونه ایلام در عرصه ملی معرفی میشوند.
قاسم پور اظهار داشت: تنوع مراکز، آثار و بناهای تاریخی، توانایی جذب گردشگر مذهبی را برای ایلام فراهم کرده است و فضای خاص فرهنگی موجود، توسعه گردشگری مذهبی و فرهنگی را در این استان امکانپذیر میکند.
وی با اشاره به بقاع متبرکه و امامزادههای استان افزود: وجود امامزادههای ایلام سبب شده است که مردم دیگر استانها با وجود بعد مسافت و همچنین صعبالعبور بودن مسیر دسترسی، به ایلام سفر کنند.
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