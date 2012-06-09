ایجاد دانشکده علوم پزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دانشجو در جریان بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در جمع مسئولان محلی با اشاره به ایجاد دانشکده علوم پزشکی در دامغان داشت: زیر ساخت های فراوانی در این دانشگاه وجود دارد.

وی گفت: تعداد زیاد رشته های آموزشی در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد واحد دامغان مایه مباهات است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به توانمندی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان اشاره داشت و افزود: شرایط لازم برای ایجاد دانشکده و رشته های علوم پزشکی در این شهر و دانشگاه های آن وجود دارد.

دانشجو تصریح کرد: انشاالله در آینده با تحقیقات و مطالعاتی که صورت خواهد گرفت، شاهد تاسیس این دانشکده نیز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان خواهیم بود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همچنین اساتید را سرمایه های این دانشگاه ذکر کرد و اظهار داشت: ارتقاء علمی اساتید دانشگاه موجب، تولید علم و توسعه فرهنگ جامعه خواهد شد.

وی تصریح کرد: کیفی سازی خدمات آموزشی باید سرلوح کار اساتید و اعضای هیئت علمی قرار گیرد.

دانشجو به کیفیت اجرا بخشنامه نقل و انتقالات و نحوه ارائه خدمات آموزشی و دانشجویی اشاره داشت و افزود: از 15 خرداد ماه تا 15 تیرماه سالجاری دانشجویان می توانند نسبت به ثبت نام در سایت ویژه نقل و انتقالات اقدام نمایند و مراتب پس از اتمام زمان ثبت نام بررسی و به دانشجویان اعلام خواهد شد.

وی در پایان گفت: با پیگیری مسئولین و تخصیص امکانات شاهد تاسیس واحد علم و تحقیقات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان باشیم.

در ابتدای این نشست حسین عباسپور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان نیز اظهار داشت: طبق مقررات سازمانی و وزارت علم، تحقیقات و فناوری 34 رشته در مقطع کارشناسی ارشد، 2 رشته گرایش در مقطع دکتری در سطح تحصیلات تکمیلی در این واحد دانشگاهی وجود دارد.

وی گفت: قریب به 34 درصد از جمعیت 5 هزار و 700 نفره دانشجویی، در مقطع کارشناسی ارشد در حال تحصیل هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی همچنین از قطعه زمینی که جهت تاسیس و راه اندازی واحد علم و تحقیقات در نظر گرفته شده بازدید کرد و فرماندار دامغان نیز موافقت خود را جهت واگذاری زمین با مساحت بیشتر و نیز تخصیص 100 واحد از واحدهای ساختمانی مسکن مهر به واجدین شرایط در دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان اعلام کرد.