317 نفر در کرمان تحت پوشش بیمه تکمیلی هنرمندان قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سعیدی در جلسه بررسی وضعیت بیمه هنرمندان استان کرمان گفت: طی سال جاری 317 نفر از نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندان استان کرمان تحت پوشش خدمات بیمه تکمیلی عمر و حوادث قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: از این تعداد 252 نفر بیمه تکمیلی و 65 نفر ازخدمات بیمه عمر و حوادث بهره مند شده اند که کارت عضویت آنان صادرشده و از هفته قبل در حال توزیع است.

سعیدی بیان داشت: برای سال جاری تلاش شده تا حداکثر خدمات بیمه تکمیلی با حداقل سهم اعضا لحاظ شود و مابقی هزینه از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت خواهد شد.

این مسئول یادآور شد: همچنین 37 پرونده دیگر از هنرمندان استان کرمان، برای صدور کارت بیمه تکمیلی در درست بررسی واقدام است.

15 نوع خدمات بیمه تکمیلی از قبیل پرداخت هزینه های درمانی، بیمارستانی و اعمال حراجی هزینه شش عمل جراحی مهم، هزینه های جراحی های مجاز سرپایی، هزینه رفع عیوب انکساری دوچشم،جبران هزینه های زایمان طبیعی و عمل سزارین، درمان نازایی وناباروری، هزینه پارکلینکی، خدمات آزمایشگاهی، دندانپزشکی، عینک و سمعک، جبران هزینه آمبولانس اورژانس و ویزیت دارو برای سال 1391 بیمه شدگانف پیش بینی شده است.