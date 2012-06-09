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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۷:۰۱

حجت الاسلام غلامی:

توجه لازم به امر به معروف نشده است

توجه لازم به امر به معروف نشده است

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در سپاه گلستان گفت: متاسفانه بعد از گذشت 33 سال از انقلاب اسلامی هنوز به فریضه امر به معروف و نهی از منکر آنگونه که باید توجه نمی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله غلامی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری گنبدکاووس گفت: اگر به امر به معروف و نهی از منکر دقت کنیم می بینیم که اولین آمر خداوند و بعد انبیا و سپس حامان صالح است.

وی اظهار داشت: وظیفه حاکمان  تنها فراهم آوردن امکانات زندگی نیست بلکه باید اقامه صلاه، ایفای زکات و امر به معروف کنند.

وی عنوان کرد: در چند سال گذشته هیچ قوه مجریه و یا مجلس طرحی درباره امر به معروف و نهی از نهی منکر مصوب نکرده است و یکی از شرایط امر به معروف آن است که حاکمان باید پایبند باشند و از منکر دوری کنند.

حجت الاسلام غلامی گفت: اهمیت امر به معروف آنقدر زیاد است که برخی امتها بخاطر ترک آن  دچار عذاب شدند.

مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه رد سپاه گلستان گفت: یکی از موانع مهم امر به معروف عدم انگیزه بوده و باید برای هر کاری انگیزه داشت.

غلامی، ترس از از دست دادن منافع دنیایی، ترس از بی اعتنایی، ترس از منزوی شدن و تحقیر را از دیگر موانع برشمرد.

وی تاکید کرد: باید همه قشرهای جامعه وارد صحنه شوند و امر به معروف تنها مختص یک کمیته نیست.
 
کد مطلب 1621966

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