توجه لازم به امر به معروف نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله غلامی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری گنبدکاووس گفت: اگر به امر به معروف و نهی از منکر دقت کنیم می بینیم که اولین آمر خداوند و بعد انبیا و سپس حامان صالح است.

وی اظهار داشت: وظیفه حاکمان تنها فراهم آوردن امکانات زندگی نیست بلکه باید اقامه صلاه، ایفای زکات و امر به معروف کنند.



وی عنوان کرد: در چند سال گذشته هیچ قوه مجریه و یا مجلس طرحی درباره امر به معروف و نهی از نهی منکر مصوب نکرده است و یکی از شرایط امر به معروف آن است که حاکمان باید پایبند باشند و از منکر دوری کنند.



حجت الاسلام غلامی گفت: اهمیت امر به معروف آنقدر زیاد است که برخی امتها بخاطر ترک آن دچار عذاب شدند.



مسئول نهاد نمایندگی ولی فقیه رد سپاه گلستان گفت: یکی از موانع مهم امر به معروف عدم انگیزه بوده و باید برای هر کاری انگیزه داشت.



غلامی، ترس از از دست دادن منافع دنیایی، ترس از بی اعتنایی، ترس از منزوی شدن و تحقیر را از دیگر موانع برشمرد.



وی تاکید کرد: باید همه قشرهای جامعه وارد صحنه شوند و امر به معروف تنها مختص یک کمیته نیست.

