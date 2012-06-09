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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۳۰

بشارتی در گفتگو با مهر:

افزایش حاصلخیزی خاک‌های کشاورزی در کشور نیازمند تامین مواد آلی است

افزایش حاصلخیزی خاک‌های کشاورزی در کشور نیازمند تامین مواد آلی است

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی گفت: افزایش حاصلخیزی خاک های کشاورزی در کشور نیازمند تامین مواد آلی است و این خاک ها باید مواد یادشده را در اختیار داشته باشند.

حسین بشارتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت تامین مواد آلی برای خاک ها افزود: اگر خاک های مورد استفاده در کشاورزی به مواد مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند، کارآیی بیشتری خواهند داشت.

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: به همین منظور لازم است زمینه های دسترسی همه خاک های مربوطه به مواد مورد نیاز آنها را فراهم کنیم و برنامه های لازم برای این امر در نظر گرفته شود.

وی گفت: اگر می خواهیم که بازدهی و بهره وری فعالیت های کشاورزی و زراعت در کشور افزایش یابد، باید زمینه های این امر فراهم شود و تامین مواد آلی، یکی از مهمترین این زمینه ها محسوب می شود.

بخشی از خاک های کشاورزی در کشور گرفتار مشکل فقر مواد آلی هستند

بشارتی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت خاک های کشور از نظر داشتن مواد آلی مورد نیاز نیز افزود: بخشی از خاک های کشاورزی در کشور گرفتار مشکل فقر مواد آلی هستند که این امر باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: به دنبال فقر مواد آلی کافی در اینگونه خاک ها، خاک های یادشده حاصلخیزی مناسب و کافی ندارند که توجه به این امر بسیار ضروری است.

وی گفت: یکی از راهبردهای مهم در بخش آب کشاورزی، ارتقای بهره وری و کارآیی مصرف آب است و این امر اهمیت و ضرورت فراوانی دارد.

بشارتی افزود: لازم است همه شرایط مورد نیاز برای بهبود و ارتقای کیفی مدیریت مصرف آب در مزرعه را فراهم کنیم و به اهمیت این امر واقف باشیم.

موسسه تحقیقات خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی در کرج مستقر است.

کد مطلب 1621967

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