"سانس ویژه" روستائیان به شهرنشینان تعلق پیدا کرد

عابس برهان کارگردان مستند "سانس ویژه" ضمن بیان این مطلب در خصوص مراحل تولید این فیلم مستند به مهر گفت: تصویربرداری این مستند با مدیریت امیر رستگار به پایان رسیده است.

وی در ادامه در توضیح محتوای فیلم مستند "سانس ویژه" گفت: این مستند با نگاه مردم شناسی سعی در بیان کردن تعریفی ساده و در عین حال متفاوت از زندگی آدم های شهری در قالب نمایش فیلم‌های اجتماعی، از زبان روستائیان دارد. در واقع نگاهی به مواجهه روستائیان با پدیده سینما، تحلیل و نقد شخصی روستائیان از فیلم دارد.

این مستندساز در پایان به اهداف اصلی از ساخت این مستند اشاره کرد و گفت: به وجود آوردن نگاهی مقایسه‌ای از زندگی شهری و روستائی، در کنار مصاحبه با افراد متخصص در حوزه سینما و علوم اجتماعی مورد بررسی قرارمی گیرد.

لازم به ذکر است روبرت صافاریان مشاوره پروژه، محمد صالحی صدابردار و محمد تقی کاسه‌ساز تهیه‌کننده از جمله عواملی هستند که عابس برهان کارگردان و محقق این فیلم مستند را همراهی کرده‌اند.