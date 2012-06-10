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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۳۷

در یک فیلم مستند/

"سانس ویژه" روستائیان به شهرنشینان تعلق پیدا کرد

"سانس ویژه" روستائیان به شهرنشینان تعلق پیدا کرد

کارگردان فیلم مستند"سانس ویژه" گفت: این فیلم تعریفی ساده از زندگی شهرنشینی از زبان روستائیان است.

عابس برهان کارگردان مستند "سانس ویژه" ضمن بیان این مطلب در خصوص مراحل تولید این فیلم مستند به مهر گفت: تصویربرداری این مستند با مدیریت امیر رستگار به پایان رسیده است.

وی در ادامه در توضیح محتوای فیلم مستند "سانس ویژه" گفت: این مستند با نگاه مردم شناسی سعی در بیان کردن تعریفی ساده و در عین حال متفاوت از زندگی آدم های شهری در قالب نمایش فیلم‌های اجتماعی، از زبان روستائیان دارد. در واقع نگاهی به مواجهه روستائیان با پدیده سینما، تحلیل و نقد شخصی روستائیان از فیلم دارد. 

این مستندساز در پایان به اهداف اصلی از ساخت این مستند اشاره کرد و گفت: به وجود آوردن نگاهی مقایسه‌ای از زندگی شهری و روستائی، در کنار مصاحبه با افراد متخصص در حوزه سینما و علوم اجتماعی مورد بررسی قرارمی گیرد.

لازم به ذکر است روبرت صافاریان مشاوره پروژه، محمد صالحی صدابردار و محمد تقی کاسه‌ساز تهیه‌کننده از جمله عواملی هستند که عابس برهان کارگردان و محقق این فیلم مستند را همراهی کرده‌اند. 

کد مطلب 1621972

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