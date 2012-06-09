به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اختلاس استانداری تهران، قاضی مدیرخراسانی اظهارات استاندار تهران را در این زمینه قرائت کرد که از این قرار بود: شخصا وجهی را دریافت نکرده‌ام اما به مرور زمان و از وقتی که آقای «ی.د» معاون فنی و عمرانی استانداری تهران شد مبالغی از زمان استانداران قبلی در اختیار دفتر استانداری قرار داشته و صرف امور شخصی و مسائل استانداری می‌شد.

طبق عرف اینها جنبه هدیه از سوی افراد خیر را داشته که عنوان می‌شد و بنده از وقتی که اینگونه موارد را در استانداری مشاهده کردم، آنها را متوقف کردم و می‌توانید به اسناد ارائه شده در دفتر استانداری که موجود است مراجعه کنید.

از میزان مبلغ اطلاعی ندارم زیرا پولی مستقیم به بنده داده نشده است اما براساس اسناد و هزینه‌ها می‌توانیم بررسی و ارائه کنیم.