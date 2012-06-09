برگزاری مسابقه چند جانبه موتور کراس در شیراز

عبدالکریم یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: باتوجه به وجود علاقمندان بی شمار در رشته موتور سواری به طور حتم ازمسابقه چند جانبه موتور کراس شیرازاستقبال مناسب صورت می گیرد.

وی در ادامه به افتتاح پیست موتورکراس شهرستان فسا اشاره کرد وافزود: همزمان با افتتاح پیست یک دوره مسابقه موتور سواری نیز برگزار شد که با استقبال پنج هزار نفر از علاقمندان به رشته موتور سواری واتومبیلرانی همراه بود.

دبیر هیئت موتور سواری واتومبیلرانی فارس اضافه کرد: هم اکنون هفت پیست موتور کراس در شهرستانهای شیراز(2)، داراب، مرودشت، زرین دشت، لامرد، فسا وجود دارد که درآینده نزدیک نیز فعالیت ساخت پیست شهرستان کازرون آغاز می شود.

یگانه همچنین ازانجام رایزنی با مسئولان ورزش وجوانان شهرستان سپیدان یاد کرد و بیان داشت: با توجه به شرایط موجود در این شهرستان پیست موتور کراس احداث شده قابلیت برگزاری مسابقات کشوری را خواهد داشت که امیدواریم با همکاری مسئولان مربوطه به زودی عملیات اجرایی ساخت پیست درسپیدان نیز آغاز شود.

