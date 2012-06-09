انتقاد امام جمعه گنبدکاووس از پوشش نامناسب برخی جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن سبحانی ظهر شنبه در جمع مسئولان شهرستان، با اشاره به پوشاک نامناسب برخی جوانان گفت: اگر این تولیدات داخلی است چرا تذکر داده نمی شود اگر از خارج وارد می شود، چرا جلوی آن گرفته نمی شود.



حجت الاسلام سبحانی عنوان کرد: چرا کلاسهای دانشگاهی ما بصورت مختلط است، درحالی که می تواند تفکیک شود.



فرماندار گنبدکاووس نیز گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر توانسته یک برنامه مدون و منسجم تدوین کند و لازم است در بحث اجرایی این کار صورت گیرد.

حیدرعلی احمدی یادآور شد: امر به معروف ثمره انقلاب اسلامی است و هنر بزرگ امام راحل در نظام مندی جمهوری اسلامی بود.



وی اظهار داشت: بحث امر به معروف و نهی از منکر باید در مراکز آموزشی و فرهنگی آموزش داده شود.