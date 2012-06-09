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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۰

انتقاد امام جمعه گنبدکاووس از پوشش نامناسب برخی جوانان

انتقاد امام جمعه گنبدکاووس از پوشش نامناسب برخی جوانان

گنبدکاووس - خبرگزاری مهر: امام جمعه گنبدکاووس با انتقاد از وضعیت پوشش برخی جوانان گفت: باید به تولیدکنندگان لباسهای نامناسب داخلی تذکرات لازم داده شود .

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن سبحانی ظهر شنبه در جمع مسئولان شهرستان، با اشاره به پوشاک نامناسب برخی جوانان گفت: اگر این تولیدات داخلی است چرا تذکر داده نمی شود اگر از خارج وارد می شود، چرا جلوی آن گرفته نمی شود.

حجت الاسلام سبحانی عنوان کرد: چرا کلاسهای دانشگاهی ما بصورت مختلط است، درحالی که می تواند تفکیک شود.

فرماندار گنبدکاووس نیز گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر توانسته یک برنامه مدون و منسجم تدوین کند و لازم است در بحث اجرایی این کار صورت گیرد.

حیدرعلی احمدی یادآور شد: امر به معروف ثمره انقلاب اسلامی است و هنر بزرگ امام راحل در نظام مندی جمهوری اسلامی بود.

وی اظهار داشت: بحث امر به معروف و نهی از منکر باید در مراکز آموزشی و فرهنگی آموزش داده شود.
کد مطلب 1621980

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