به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سلسلهبرنامههای دوشنبههای کتاب فرهنگسرای اندیشه، مجموعه شعر «نامههای کوفی» سروده سعید بیابانکی نقد و بررسی میشود.
در این برنامه که روز دوشنبه 22 خرداد 1391 ساعت 18 در سالن اجتماعات فرهنگ سرای اندیشه برگزار میشود، حمیدرضا شکارسری (شاعر و منتقد) و سیداکبر میرجعفری (شاعر و منتقد) حضور و«نامههای کوفی» را نقد و بررسی خواهند کرد.
مجموعه شعری سعید بیابانکی با عنوان «نامههای کوفی» با سه فصل«خیزرانی»، «سیاه و سفید» و «نامههای کوفی» توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.
نامههای کوفی تازهترین کتاب سعید بیابانکی در سه فصل خیزران (شامل شعرهای مذهبی و آیینی)، سیاه و سفید (شامل شعرهای عاشقانه و اجتماعی) و نامههای کوفی (شعرهای سپید) تنظیم شده است که نگاهی دیگرگون به باورهای مردمی درباره واقعه عاشورا دارد.
برنامه هفتگی دوشنبههای کتاب فرهنگسرای اندیشه به معرفی و نقد و بررسی آثار فاخر در حوزههای فرهنگی، ادبی و هنری میپردازد.
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