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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۱۶

اردکانی تاکید کرد:

عدم پاسخ دهی سریع استعلام به منزله جواب مثبت است

عدم پاسخ دهی سریع استعلام به منزله جواب مثبت است

شیراز - خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری فارس گفت: عدم پاسخ دهی سریع به استعلامها در سازمانهای این استان به منزله جواب مثبت آن اداره برداشت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اردکانی بعد از ظهرشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان فارس با تاکید بر اینکه سازمان ها و نهادها نباید در پاسخ دهی به استعلامات کوتاهی کنند، افزود: زمان برای پاسخ دهی به استعلامات مشخص است و چنانچه طی دو ماه پاسخ به استعلام ارائه نشود افراد می تواند جواب مثبت را از این استعلام برداشت کنند.

وی تصریح کرد: تمامی دستگاه های استان فارس باید در کمترین زمان ممکن پاسخ استعلامات را ارائه کنند تا در روند کاری تاخیر ایجاد نشود.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری فارس در خصوص اجرایی کردن قانون منع تردد مینی بوس های فرسوده در استان فارس و کلانشهر شیراز، گفت: اجرای کامل قانون لازم است اما باید دید اجرایی کردن این طرح در زمان مشخص چه پیامد هایی را به همراه خواهد داشت.

اردکانی ادامه داد: بیشتر مینی بوسهای فرسوده در سطح شهر وظیفه سرویس دهی مدارس را بر عهده دارند که در این میان باید به گونه ای برنامه ریزی شود که به هیچکدام از فعالیت آنان آسیب وارد نشود.

وی با بیان اینکه نباید باعث مختل شدن زندگی مردم شویم، افزود: رانندگان و دارندگان مینی بوسهای فرسوده نیز با این خودرو امرار معاش خانواده را انجام می دهند و به همین دلیل باید به گونه ای برخورد شود که هیچکس از اجرای این قانون آسیب نبیند.

سرپرست معاونت برنامه ریزی استانداری فارس تاکید کرد: باید جلسات مشخص کارشناسی برای اجرایی شدن این طرح در سطح استان و شهر شیراز گرفته شود و سپس زمان اجرای این قانون و نحوه واگذاری مینی بوسهای جایگزین برای مردم مشخص شود.

کد مطلب 1621988

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