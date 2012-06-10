یک حیوان اسرارآمیز و وحشت مردم از تجربه غلط تحقیقات آزمایشگاهی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهر شین شیانگ در نزدیک چندین مرکز تحقیقات علمی و یک دانشکده پزشکی است، ساکنان محلی تصور می کردند که این موجود نمونه یک آزمایش است که نتایج اشتباهی دربر داشته و از یکی از آزمایشگاه های اطراف گریخته است.

یکی از شاهدان عینی گفت: پوست صورتی این موجود تداعی کننده یک خوک است که با انجام آزمایشهای ژنتیکی اشتباه ظاهر متفاوتی به خود گرفته است.

شهر شین شیانگ در نزدیکی چندین مرکز تحقیقاتی است، ساکنان محلی تصور کردند که این موجود عجیب از یکی از آزمایشگاه های اطراف گریخته است





یکی از شاهدان عینی اظهار داشت که پوست صورتی این موجود تداعی کننده خوکی است که با انجام انجام آزمایشهای ژنتیکی اشتباه ظاهر متفاوتی به خود گرفته است

این درحالی است که پلیس اظهار داشت این موجود چیزی جز یک سگ نیست و نژاد آن چینی نام دارد، این نژاد از سگ بی مو بوده و از نژادهای گرانقیمت تلقی می شود.

براساس گزارش دیلی میل، یک سخنگوی پلیس گفت: به طور قطع این موجود یک سگ است، اما از نژادی نسبتاً گران قیمت.

این نژاد عجیب تنها مقدار اندکی مو روی سر و دم خود دارد و در سایر قسمتها بدون مو است که گفته می شود با این ظاهر می تواند مدعی قهرمانی در مسابقه زشت ترین سگ جهان باشد.

یکی از نمونه های مشهور در این رابطه "یودا" است این سگ در سال میلادی گذشته برنده جایزه زشت ترین سگ جهان شد.

یودا برنده مسابقه زشت ترین سگ جهان

این سگ 800 گرمی پیش از آن که با تری شوماخر رو به رو شود زندگی سختی داشت، تری شوماخر این سگ کوچک را در مقابل یک آپارتمان دید که رها شده است.

این سگ ماه ژوئن گذشته در کالیفرنیا، برنده جایزه هزار دلاری و یک نشان افتخار 15 برابر اندازه خود شد.