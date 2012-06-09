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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۷

کتمان آتش سوزی در مخزن موزه رضا عباسی

اشیا و اسناد تاریخی موجود در مخزن موزه رضا عباسی روز سیزدهم خردادماه در آتش سوخت. این درحالی است که مسئولان این موزه تاکنون درباره این حادثه اطلاع رسانی نکرد‌ه‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 2 نیمه شب روز سیزدهم خردادماه امسال مخزن موزه رضا عباسی که دارای بسیاری از اشیاء و اسناد تاریخی دوره اسلامی و برخی آثار دوره هخامنشی و ساسانی بوده است در آتش سوخت و عوامل آتش نشانی ایستگاه 73 سه راه زندان ملک آتش نشانی تهران نسبت به خاموش کردن این آتش اقدام کردند اما تاکنون این اتفاق به دلایل مختلف اطلاع رسانی نشده بود.

شنیده‌ها حاکی از آن است که مسئولان موزه رضا عباسی در نامه ای به سازمان آتش نشانی تهران با شماره پرونده 173 خواسته بودند این موضوع رسانه ای نشود. موزه رضا عباسی یکی از موزه های مهم تهران است که دارای مجموعه ای از آثار سیمین و زرین پیش از اسلام، نگارگری ها و خوشنویسی های دوره اسلامی و آثار دیگر فلزی و سفالی اسلامی از هنرمندان شاخص است که مخزن آن در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد ساماندهی و بهینه سازی شده بود.

سازمان آتش نشانی تهران هنوز در این باره پاسخی به خبرنگار مهر نداده است.
 
کد مطلب 1621994

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