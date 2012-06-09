13 واحد تولیدی صنعتی در خراسان رضوی آماده بهره برداری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از بهره برداری13 واحد تولیدی صنعتی در استان با سرمایه گذاری 480 میلیارد ریال و ارزی 9 میلیون یورو خبر داد.

علی صفرزاده گفت: این واحدها همزمان با روز ملی صنعت و معدن در شهرهای فریمان، مشهد و بردسکن با حضورمسئولان کشوری و استانی به بهره برداری رسیده و با بهره برداری از این واحدها زمینه اشتغال دو هزار و 2210 نفر فراهم می شود.

وی تصریح کرد: برای ساخت این واحدها در مجموع میزان 480 میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی و 9 میلیون یورو سرمایه گذاری ارزی شده است.

جهاد دانشگاهی خراسان رضوی دو قرارداد آموزشی با پاکستان منعقد کرد

رئیس جهاددانشگاهی واحد خراسان رضوی گفت: این سازمان دو قرارداد آموزشی با دانشگاه‌های ایالت پنجاب پاکستان منعقد کرده است.

مجید غیور مبرهن گفت: در حاشیه‌ نمایشگاه اختصاصی ایران در ایالت پنجاب پاکستان که در حومه شهر لاهور برگزار طی روزهای 11، 12 و 13 خردادماه برگزار شد، جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی از تعداد 8 دانشگاه و مرکز پژوهشی در لاهور بازدید کرد که حاصل آن عقد دو قرارداد آموزشی بود.

غیور مبرهن، با اشاره به فراهم‌ بودن بسترهای مناسب در زمینه‌ها‌ی علوم پزشکی، سلول درمانی و سلولهای بنیادی در لاهور پاکستان، تصریح کرد: در این سفر همچنین بازدیدهایی از دانشگاه علوم پزشکی پنجاب انجام شد و قرار شد در آینده نزدیک پروتکل عملیاتی برای تفاهم نامه طراحی و سپس آن را اجرا کنیم.

استفاده غیرمجاز از آب شهری اشکال شرعی و قانونی دارد

نماینده ولی فقیه و امام جمعه چناران گفت: استفاده غیرمجاز از آب شهری حرام بوده و دارای اشکال شرعی و قانونی است.

حجت الاسلام مظفر تاجی در بازدید از بخش های آب و فاضلاب چناران اظهارکرد: اتصال غیرمجاز به شبکه آبرسانی شهری و پرداخت نکردن قبوض آب مصرفی ازجمله مواردی است که دارای اشکال شرعی و قانونی اعلام شده است.

وی اظهار داشت: برخی ازساکنان شهری بدون آنکه ازعواقب امورمطلع باشند اقدام به آسفالت شکافی و وصل غیرمجاز به شبکه اصلی شهرچناران می کنند.

حجت الاسلام تاجی تاکید کرد: هرنوع استفاده ازآبی که به این شیوه حاصل شود دارای اشکال است.

مشارکت 200نفر از اعضای ستادمردمی در طرح ملی ناظرین افتخاری

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی از جلب مشارکت مردمی در طرح ملی ناظرین افتخاری در عرصه نظارت نامحسوس بازار خبر داد.

علی غفوری مقدم اظهارکرد: در این خصوص با همکاری اداره کل دادگستری استان، 200 نفر از اعضای ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی ، طی جلسه ای توجیهی آموزشی ، همکاری خود را آغاز کردند.

وی تاکید کرد: ناظرین افتخاری به عنوان نیروهای مردمی پرتوان جامعه در امر نظارت غیر محسوس بر بازار، کسب اخبار و اطلاعات به صورت مستمر به جهت ایجاد بستر مناسب در زمینه تقویت سیستم کنترلی و نیز مقابله با هر گونه تخلفات اقتصادی در سطح خرد و کلان هستند.

دو پروژه عمرانی در شهرک زیاران قزوین افتتاح می‌شود

همزمان با ایام پرفضیلت ماه رجب و در آستانه مبعث رسول اکرم(ص)، دو پروژه عمرانی آستان قدس رضوی در شهرستان آبیک استان قزوین به بهره‌برداری می‌رسد.

سخنگوی آستان قدس رضوی گفت: این پروژه‌ها از در راستای سند چشم‌انداز بیست ساله و از محل عواید موقوفات به منظور ترویج فرهنگ و سیره اهل بیت عصمت و طهارت(ع) آماده‌سازی شده و به زودی در شهرک زیاران قزوین افتتاح می‌شود.

حسین یوسفی افزود: مجتمع آموزشی- شبانه‌روزی امام رضا(ع) در زمینی به مساحتی بیش از 6 هزار مترمربع و زیربنایی بالغ بر یک‌هزار و 695 متر مربع شامل ساختمان‌های آموزشی، سلف‌سرویس، سرایداری و موتورخانه با تامین اعتبار توسط آستان قدس رضوی احداث شده است.