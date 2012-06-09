نشست سفرای شرق آسیا با تجار کرمانشاهی

به گزارش خبرنگار مهر، در روز سوم از سفر سفرای 4 کشور آسیایی و نمایندگانی از فائو (سازمان خواروبار کشاورزی سازمان ملل) به کرمانشاه، صبح امروز در سالن شهدای دولت استانداری این استان جلسه ای با حضور این هیئت و 30 نفر از تجار و بازرگانان استان تشکیل شد.

در این نشست، گزارشی از ظرفیت ها و پتانسیل های استان کرمانشاه در بخش تجارت توسط کیوان کاشفی، رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه ارائه شد.

همچنین منصوری، مدیرکل جهاد کشاورزی استان کرمانشاه توانمندی های استان را در بخش کشاورزی را تشریح کرد و زمینه های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان کرمانشاه را مساعد ارزیابی کرد.

در ادامه این جلسه محسن رستمی، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیز گزارشی در مورد وضعیت فعلی و همچنین چشم انداز مورد انتظار استان در بخش صنعت را ارائه داد و سرمایه گذاری در استان را برای سرمایه گذاران خارجی سهل و پرسود برشمرد.



گفتنی است پتانسیل های میراث فرهنگی و گردشگری استان نیز در قالب پکیج هایی در اختیار حضار قرار گرفت.



در خاتمه جلسه سفرای مالزی، اندونزی و تایلند پتانسیل های گردشگری استان کرمانشاه را قابل تحسین عنوان کردند.

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پس از اتمام این جلسه هیئت سفرا به همراه تیمی از مدیران اقتصادی استان برای بازدید از پتروشیمی بیستون به سمت این مجموعه حرکت کردند.

مجتمع پتروشیمی کرمانشاه با تولیدات اصلی آمونیاک و اوره گرانول یکی از بزرگترین واحدهای پتروشیمیایی غرب کشور است.

برنامه بعد از ظهر این هیئت بازدید از سراب نیلوفر و صرف شام در این مجموعه است.

لازم به ذکر است هیئت سفیران ساعت 22:15 دقیقه به تهران عزیمت می کنند.