  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۲، ۱:۲۱

سومين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

سومين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

انجمن زمين شناسي مهندسي دانشگاه بوعلي سينا سومين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست را 11 تا 13 شهريور ماه 82 بر گزار مي كند .

 

 به گزارش گروه اخبار دانشگاهي خبر گزاري مهر،  اين كنفرانس با محورهاي فن آوري هاي نوين ر زمين شناسي مهندسي ،  خطرات زمين شناسي،  زمين شناسي ابنيه هاي  فني، ويژگيهاي ژئو تكنيكي مصالح سنگي و خاكي، زمين شناسي مهندسي و محيط زيست، زمين شناسي مهندسي و توسعه شهري،مسائل آبهاي زير زميني و ژئو تكنيك  و ژئو مورفولوژي مهند سي  برگزار مي شود .
برنامه هاي اين كنفرانس  شامل سخنراني اساتيد مدعو، ارئه شفاهي و پوستري مقالات برگزيده، برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي و كاربردي و بازديدهاي علمي است .
لازم به ذكر است كه در حاشيه اين برنامه ها نمايشگاه جانبي نيز برگزار مي شود.آخرين مهلت ارسال آثار 30 خرداد ماه است .   

 

کد مطلب 1622

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها