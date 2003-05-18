سومين كنفرانس زمين شناسي مهندسي و محيط زيست ايران

به گزارش گروه اخبار دانشگاهي خبر گزاري مهر، اين كنفرانس با محورهاي فن آوري هاي نوين ر زمين شناسي مهندسي ، خطرات زمين شناسي، زمين شناسي ابنيه هاي فني، ويژگيهاي ژئو تكنيكي مصالح سنگي و خاكي، زمين شناسي مهندسي و محيط زيست، زمين شناسي مهندسي و توسعه شهري،مسائل آبهاي زير زميني و ژئو تكنيك و ژئو مورفولوژي مهند سي برگزار مي شود .
برنامه هاي اين كنفرانس شامل سخنراني اساتيد مدعو، ارئه شفاهي و پوستري مقالات برگزيده، برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي و كاربردي و بازديدهاي علمي است .
لازم به ذكر است كه در حاشيه اين برنامه ها نمايشگاه جانبي نيز برگزار مي شود.آخرين مهلت ارسال آثار 30 خرداد ماه است .
نظر شما