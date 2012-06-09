مشکلات زنبورداری درشهرستان خرامه بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندارخرامه صبح شنبه در بازدید از زنبورستانهای شهرستان اظهارداشت: این شهرستان با توجه به پوشش گیاهی متنوع و آب هوای مناسب، استعداد خوبی برای پرورش زنبور عسل را دارد و مسئولان در راستای ترویج فرهنگ زنبورداری، ارتقای سطح دانش زنبورداران در شهرستان برنامه ریزی و تلاش کنند.

داریوش دهقان گفت: باید جهاد کشاورزی نسبت به افزایش تولید، مبارزه با بیماریها و آفات زنبورعسل چگونگی تغذیه زنبورداران برگزاری کارگاه آموزشی برای زنبورداران شهرستان اقدام کند.

وی یادآور شد: تا حدممکن لازم است محصولات کشاورزی با استفاده از مواد طبیعی و در شرایط کاملاً طبیعی تولید شوند و از به وجود آمدن شرایط غیرطبیعی در این زمینه جلوگیری شود.

فرماندارخرامه عنوان کرد: باید زمینه‌ای فراهم کنیم تا با اجرای طرح های کشاورزی به عنوان یک وظیفه ضمن لبیک‌گویی به فرمان مقام معظم رهبری در سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در زمینه رونق و توسعه کشاورزی همچنین ایجاد اشتغال گام برداریم.