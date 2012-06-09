به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان ظهر شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت فوتبال اصفهان با انتقاد از ساخته نشدن ورزشگاه نقش‌جهان اظهار داشت: باید بگویم ساخت ورزشگاه نقش‌جهان برای فوتبال اصفهان از اهمیت بسیاری برخوردار است چون بزرگترین ضعف فوتبال اصفهان ساخته نشدن این ورزشگاه است.

وی ادامه داد: اگرچه شرایط فوتبال اصفهان طی سالهای گذشته رشد کرده اما ساخته نشدن ورزشگاه نقش‌جهان بزرگ‌ترین معضل فوتبال اصفهان به شمار می‌رود.

رئیس فدراسیون فوتبال در مورد وضعیت فوتبال این استان تصریح کرد:‌شرایط فوتبال اصفهان به غیر از عدم ساخت ورزشگاه نقش‌جهان، بسیار مناسب است و اصفهان طی سالهای گذشته رشد بسیاری در فوتبال کرده است.

وی گفت: فعالیتهای فوتبال اصفهان طی ماه‌های گذشته بسیار بالا بوده و اصفهان با توجه به گستردگی فعالیتهای خود مجمع‌های هیئتی بسیاری را برگزار کرده که این نشانه فعالیت گسترده هیئت این استان است.

کفاشیان با اشاره به رقابت زیاد کاندیداها برای تصدی پست ریاست هیئت فوتبال اصفهان تصریح کرد:‌به نظر من خیلی خوب است که در استانی مثل اصفهان اینقدر نظرات مختلف وجود دارد و این مسئله باعث رشد فوتبال استان می‌شود.