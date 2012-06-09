به گزارش خبرنگار مهر، با مجوز دفتر آموزش‌های آزاد غیرانتفاعی و غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 67 عنوان دوره آموزشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران تا پایان امسال دارای مجوز برگزاری از وزارت علوم هستند.

براساس مجوز صادر شده از طرف دفتر آموزش‌های آزاد وزارت علوم، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران موظف است، پس از برگزاری دوره‌های آموزشی، گزارش کامل برگزاری دوره ها را به این دفتر ارسال کند.

برهمین اساس دوره‌های آموزشی جدید پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران از این پس علاوه بر مجوز مرکز آموزش و پژوهش استانداری تهران، به طور رسمی با مجوز دفتر آموزش‌های آزاد غیرانتفاعی و غیردولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تمامی افراد، سازمانها و علاقه‌مندان برگزار می‌شود.

مطابق موافقت این دفتر، این دوره‌ها برای دارندگان مدرک رسمی دیپلم به بالا قابل برگزاری است و همچنین گذراندن این دوره‌ها منجر به اخذ مدرک دانشگاهی نخواهد شد.