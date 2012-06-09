رقابت 11 هزار اصفهانی در آزمون هماهنگ کارآموزی کشوری

محمدعلی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دومین مرحله آمون هماهنگ کارآموزی کشوری در 19 خرداد ماه جاری در استان اصفهان برگزار شده، اظهار داشت: البته برگزاری این آزمون طی شش نوبت به صورت همسان کشوری و در برخی رشتهها نیز به صورت همسان استانی بوده است.
وی با اشاره به اینکه تحقق اهداف دولت الکترونیک از مهمترین اهداف فنی و حرفهای است، ادامه داد: در راستای این موضوع ثبتنام آزمونهای هماهنگ کارآموزی پایان دوره شامل مهارت آموختگان مراکز دولتی و موسسات کارآموزی آزاد به صورت همزمان با سراسر کشور به صورت الکترونیکی انجام شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان اصفهان با اشاره به تعداد شرکتکنندگان در این دوره تصریح کرد: 11 هزار و 464 نفر از سراسر استان در دومین مرحله آمون هماهنگ کارآموزی کشوری سال جاری به رقابت با یکدیگر پرداختهاند.
وی افزود: رقابتکنندگان در این آزمونها تواناییهای خود ر ا در رشتههای مختلف خدماتی، فنی، رایانه، هنری، گردشگری، کشاورزی و سایر رشتههای مهارتی ارزیابی کردهاند.
زارع با اشاره به اینکه این آزمونها به صورت ماهیانه برگزار میشود که مرحله نخست آن نیز در ابتدای اردیبهشت ماه جاری برای بیش از 10 هزار نفر در سراسر استان برگزار شده، تاکید کرد: فنی و حرفهای استان در دومین مرحله از این آزمونها با افزایش 112 درصدی در 23 حوزه اصلی و فرعی از جمله اصفهان، مبارکه، شهرضا، نایین، کاشان، نجف آباد، شاهین شهر، بهارستان، اشترجان، فلاورجان، فریدونشهر، چادگان، خور، دستگرد مواجه شده است.
وی بیان داشت: البته از تعداد شرکتکنندگان در سراسر استان سه هزار و 882 نفر از آنها به شهرستان اصفهان اختصاص داشتهاند.
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