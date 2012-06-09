گرگان با سامسون ترکیه خواهرخوانده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد قناعت که در صدر هیئتی به دعوت استاندار سامسون ترکیه به این کشور سفر کرده است، با اشاره به سفر سال گذشته حسین آکسوی استاندار سامسون به استان گلستان گفت: به دعوت استاندار سامسون برای امضا تفاهم نامه ای به منظور گسترش روابط تجاری و اقتصادی دو استان در بخش های مختلف به ویژه اتاق های بازرگانی دو استان و بخش های خصوصی دو طرف به ترکیه سفر کرده است.

استاندار گلستان با اشاره به دیدارهای مقامات دو استان از توانایی ها و ظرفیت های اقتصادی یکدیگر اظهار داشت: با عقد این تفاهم نامه روابط تجاری و اقتصادی استان های گلستان و سامسون در بخش های مختلف از جمله کشاورزی و ماشین آلات سنگین گسترش می یابد و زمینه سرمایه گذاری خارجی در دو استان فراهم می شود.

قناعت در ادامه اظهار داشت: افزون بر آن در دیدار با مقامات استان سامسون در باره ترانزیت کالاهای ترکیه ای از استان گلستان به کشورهای آسیای مرکزی به ویژه ترکمنستان نیز بحث و تبادل نظر به عمل خواهد آمد.

وی در پایان گفت: در مدت حضور در استان سامسون از بخش های مختلف اقتصادی این استان دیدن خواهد کرد.