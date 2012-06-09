جاده پاتاوه به دهدشت محور حیاتی کشور/ اتمام پروژه تاپایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، احمد صادقی ظهر شنبه در بازدید از این پرو‍ژه افزود: این محور برخی شهرها و بنادر جنوبی را به مرکز کشور وصل کرده و مسیر بندر امام(ره) به شهر یاسوج را حداقل 217 کلیومتر کوتاه می کند.

وی بیان کرد: همچنین این محور 400روستای کهگیلویه و بویراحمد را از بن بست خارج می سازد و جمعیتی بالغ بر 100 هزار نفر مستقیما از این محور بهره‌مند خواهند شد.

وی کاهش مصرف سوخت و تصادفات را از دیگر مزایای این پروژه عنوان کرد و اظهار داشت: فاز اول و چهارم این محور به ترتیب با 28 و 19.5 کیلومتر به بهره ‌برداری رسیده و فاز دوم و سوم آن به ‌طول 28 و 63کیلومتر در دست اجراست.

وی بیان داشت: این محور در یک منطقه کوهستانی واقع شده و این کار احداث را بسیار سخت کرده است.

صادقی یادآور شد: حدود هشت هزار کیلومتر تونل در این پروژه پیش بینی شده که کار 50 درصد آن به اتمام رسیده است.

وی افزود: بزرگترین آن تونل کوه پاد و به طول 2.5 کیلومتر است که حفر و تکمیل شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اینکه تاکنون 100 میلیارد تومان در این پروژه هزینه شده است، گفت: امسال 30 میلیارد تومان از محل اعتبارات مهر ماندگار و 70 میلیارد تومان هم از محل ملی، استانی و وزارتخانه راه و شهرسازی به این پروژه اختصاص می یابد.

وی اظهار داشت: تلاش می شود که تا پایان سال جاری این پروژه به اتمام برسد.