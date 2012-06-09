سرقت کابل باعث قطعی ارتباط تلفن 5 هزار مشترک تهرانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سرقت کابل روز گذشته صورت گرفته و درپی آن که منجر به قطع ارتباط 5 هزار شماره تلفن مشترک شده است، کارکنان فنی شبکه کابل شرکت مخابرات استان تهران به محل اعزام و مشغول تعویض کابلها هستند.

قطعی ارتباط مربوط به تلفنهای مشترکان با پیش شماره های 3350 الی 3352، 3355، 3356، 3312، 3313، 3344 و 3354 در محدوده خیابانهای خراسان و لرزاده است که پیش بینی می شود حداکثر ظرف مدت 72 ساعت آینده برطرف و ارتباط تلفنی مشترکان برقرار شود.

به گزارش مهر، در چند روز اخیر برای سومین بار است که سرقت کابل در مراکز مخابراتی تهران صورت گرفته و ارتباط مشترکان این مراکز قطع شده است.

تاکنون راهکار مشخصی برای جلوگیری از سرقت کابل های مخابراتی که سالانه ضررهای هنگفتی برای مخابرات به همراه دارد تبیین نشده است.