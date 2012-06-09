سرقت کابل باعث قطعی ارتباط تلفن 5 هزار مشترک تهرانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این سرقت کابل روز گذشته صورت گرفته و درپی آن که منجر به قطع ارتباط 5 هزار شماره تلفن مشترک شده است، کارکنان فنی شبکه کابل شرکت مخابرات استان تهران به محل اعزام و مشغول تعویض کابلها هستند.
قطعی ارتباط مربوط به تلفنهای مشترکان با پیش شماره های 3350 الی 3352، 3355، 3356، 3312، 3313، 3344 و 3354 در محدوده خیابانهای خراسان و لرزاده است که پیش بینی می شود حداکثر ظرف مدت 72 ساعت آینده برطرف و ارتباط تلفنی مشترکان برقرار شود.
به گزارش مهر، در چند روز اخیر برای سومین بار است که سرقت کابل در مراکز مخابراتی تهران صورت گرفته و ارتباط مشترکان این مراکز قطع شده است.
تاکنون راهکار مشخصی برای جلوگیری از سرقت کابل های مخابراتی که سالانه ضررهای هنگفتی برای مخابرات به همراه دارد تبیین نشده است.
نظر شما