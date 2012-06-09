بازدید هئیت تجاری عراق از مرز بین المللی و پایانه مسافری مهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بازدید، ولی الله حیاتی فرماندار شهرستان مهران ضمن همراهی هیئت عراقی ( رئیس اداره کل امور کشورهای همسایه وزارت خارجه عراق متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های ذیربط در امور مرزها و روابط تجاری و وزارتخانه‌های تجارت، راه، گمرکات، استانداردو مناطق آزاد تجاری ) با ذکر توضیحاتی در خصوص چگونگی صادرات کالا به کشور عراق و اعلام آمادگی کامل کشورمان، با توجه به زیر ساختهای ایجاد شده در جهت توسعه صادرات در مرز مهران و تسهیل در امر مراودات تجاری طرفین تصریح کرد: کشور جمهوری اسلامی ایران تمام شرایط و امکانات لازم برای تسعه صادرات روان و انجام فعالیتهای تجاری بین طرفین در این مرز را فراهم کرده است.

وی در ادامه ضمن همراهی این هیات در بازدید از زیر ساختها و تاسیسات ایجاد شده در بازارچه ‌های مرزی طرفین ، در خصوص موانع و مشکلات صادرات گفت: مسائلی همچون اعمال محدودیت های تجاری از سوی عوامل بازارچه عراق بدون اطلاع رسانی قبلی بویژه در مورد محموله های تره بار و فاسد شدنی، اعمال ممنوعیت ورود کالاهایی از قبیل مواد خوراکی و لبنیات سوی بازارچه عراق، عدم اعزام تعداد کامینون مورد نیاز به بازارچه ایران توسط بازراچه عراق و اجبار به توقف شبانه کامیونها، اخذ عوارض غیرمتعارف از کامیونهای حامل بار عراقی در بازارچه و عدم تمایل تجار به فعالیتهای اقتصادی در این مرز، عدم پرداخت به موقع مطالبات تجار ایرانی از سوی تجار عراقی از جمله موانع توسعه و پیشرفت مراودات تجاری در مرز بین المللی مهران است.

حیاتی همچنین با مطرح نمودن مسائلی همچون ضرورت اجرای نمایشگاه محصولات در بازارچه مرزی یا هر نقطه دیگر در استان، بسترسازی مناسب در جهت شناساندن پتانسیلها و قابلیتهای طرفین با ایجاد همایش های تجاری اقتصادی تاکید کرد.

وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم در آینده نزدیک با برگزاری نشست های دو جانبه و استمرار بر اجرایی نمودن توافقات و تفاهمات دو جانبه همچنین بسترسازی مناسب در جهت شناساندن پتانسیلها و قابلیتهای طرفین با ایجاد همایش های تجاری اقتصادی هر چه بیشتر شاهد توسعه و پیشرفت مبادلات مرزی بین دو کشور ایران و عراق باشیم.



