پیشکسوتان و بازیکنان ملوان از حضور هدایتی استقبال کردند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق درودگر نماینده حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین که قصد خرید سهام باشگاه ملوان را دارد، طی دو روز گذشته با بازیکنان و پیشکسوتان ملوان دیدار و گفتگو کرد.

پس از این نشست‌ها بازیکنان و پیشکسوتان باشگاه ملوان حضور هدایتی را باعث دلگرمی هواداران و همه دست‌اندرکاران این تیم دانسته و ابراز امیدواری کردند هدایتی بتواند به همراه این تیم به آرزوهایی که در فوتبال داشته است، دست پیدا کند.

در یکی از این نشست‌ها که درودگر با حضور آذرگون رئیس تربیت بدنی نیروی دریایی ارتش و پیشکسوتان باشگاه ملوان در هتل سبلان انزلی صحبت می‌کرد، اعلام کرد :"حسین هدایتی در حال مذاکره با چند باشگاه لیگ برتری است اما تنها باشگاهی که نماینده‌اش را برای ارزیابی وضعیت آن اعزام کرده، ملوان بوده است.

وی با تاکید بر اینکه ملوان به هیچ عنوان از استان خارج نخواهد شد، اضافه کرد: "حضور و سرمایه‌گذاری هدایتی در ملوان مستلزم حمایت مسئولان محلی است. همچنین مسئولان نیروی دریایی و دیگر مقامات هم باید از تیم حمایت کنند تا ملوان بتواند در مسابقات داخلی عملکرد قابل قبولی را کسب کرده و جایگاه قابل قبولی را بدست آورد."

همچنین در نشست دیگری که صبح امروز بین صادق درودگر نماینده حسین هدایتی و بازیکنان ملوان برگزار شد، پیشنهادهای طرفین مورد موافقت قرار گرفت و جلسه نهایی برای عقد قرارداد به فردا در تهران موکول شد.

در این نشست در خصوص بدهی‌های معوقه بازیکنان ملوان از فصل گذشته بحث و بررسی صورت گرفت. بازیکنان ملوان 30 درصد از مبلغ قرارداد فصل دهم خود را هنوز دریافت نکرده‌اند، همچنین از 65 درصد بدهی معوقه فصل پیش باشگاه به بازیکنان، حدود 40 درصد (2 میلیارد تومان) آن را حسین هدایتی متقبل شده و مابقی آن که 25 در صد بدهی‌ها را شامل می‌شود نیز جزو تعهدات نیروی دریایی لحاظ شده است.

بر اساس این گزارش، قرار است طی 48 ساعته آینده نشست‌های ویژه بین مسئولان ارشد باشگاه ملوان و حسین هدایتی برگزار شود که در صورت توافق نهایی، قرارداد خرید امتیاز باشگاه ملوان توسط هدایتی امضا خواهد شد.