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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۳۶

کر:

موانع توسعه آق قلا برطرف شود

موانع توسعه آق قلا برطرف شود

آق قلا - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان آق قلا تاکید کرد: موانع اساسی توسعه و پیشرفت در سطح شهرستان برطرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر ظهر شنبه در دومین جلسه اتاق فکر این شهرستان افزود: روند توسعه صنعتی و توانمندسازی تولید و خدمات در شهرستان باید شتاب گیرد.

وی اظهار داشت: اولین گام اساسی در جهت توسعه همه جانبه شهرستان ، جذب سرمایه گذاران و شناساندن توانمندی ها و قابلیت های شهرستان است.

وی افزود: برگزاری همایش فرصت های شغلی در راستای تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در شهرستان آق قلا   بدون تردید نقش بسزایی در جذب سرمایه گذاری و ارتقای هر چه بیشتر توسعه صنعتی شهرستان خواهد بود.

فرماندار اضافه کرد: با توجه به این که اقتصاد ایران در حال توسعه است و ما با شناساندن قابلیت های فوق العاده شهرستان به سرمایه گذاران از مسیر توسعه کشور نبایستی عقب بمانیم.

وی افزود: شهرستان آق قلا با توجه به نزدیکی به فرودگاه گرگان و جاده ترانزیتی بین المللی کشورهای آسیای میانه و بهره برداری قریب الوقوع راه آهن از موقعیت خاصی برخوردار است و این فاکتور ها می تواند سرمایه های سرگردان را به راحتی جهت سرمایه گذاری در شهرستان جذب کند.

در این جلسه مقرر شد دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی به عنوان متولیان برگزاری همایش ضمن فراخوان مقالات نسبت به برگزاری همایش جذب سرمایه گذاران بر اساس برنامه پژوهشی دانشگاه ها اقدام کنند.
کد مطلب 1622023

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