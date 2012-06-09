به گزارش خبرگزاری مهر، صد و سی و هفتمین شماره پنجره با آثار و گفتگو‌هایی از عبدالحسین خسروپناه، مهدی نصیری، عماد افروغ، ابراهبم فیاض، حبیب‌الله سیاری، جواد محدثی، محمدحسین جعفریان، سیدمحمد سادات اخوی، حمید داودآبادی، مهدی قزلی، ‌هادی مقدم‌دوست، سیدمحمد خامنه‌ای، علی فدوی، حسین شیخ‌الاسلام، علی محمد مودب، علی اصغر سعادتی، عباس زمینی و مهدی رفیعی منتشر شد.

«نقطه بی‌بازگشت» عنوان پرونده سیاست این هفته پنجره است که به بررسی و تحلیل 16 ماه ناآرامی در سوریه پرداخته است و برای روشن شدن زوایای پنهان وقایع تلخ سوریه گفتگویی با دکتر حامد حسن، سفیر سوریه در تهران انجام داده است.

حامد حسن در این گفتگو به شرایط و اوضاع احوال کنونی سوریه می‌پردازد و آرایش سیاسی و نظامی دشمنان و معارضان ملت سوریه را بازگو می‌کند و از اعتماد به نفس رهبر و حکومت سوریه در 16 ماه نبرد با توطئه‌های خارجی و پیروزی دولت سوریه سخن می‌گوید.

دومین گفتگوی موضوع تحولات سوریه با حسین شیخ الاسلام است که روزگاری در سفارت ایران در سوریه مشغول بوده. وی در این گفتگو از تعداد زیادی موشک سوری که سرزمین اشغالی را نشانه گرفته‌اند خبر می‌دهد.

نیمه خرداد خواه ناخواه ممزوج با یاد و نام خمینی کبیر است و مگر می‌توان از کنار این یاد بی‌تفاوت گذشت. به خصوص که محور بحث، فرهنگ و سینما باشد. از این رو سرویس هنر پنجره به جای خالی سیمای امام (رحمت الله علیه) در سینما و تلویزیون ایران پرداخته و ناگفته‌های علی اصغر سعادتی که 30 سال معاونت و مشاورت هنری در موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (رحمت الله علیه) را بر عهده دارد را مهمان قاب پنجره کرده است. سعادتی در این گفتگو به نحوه ساخت پروژه «فرزند صبح» انتقاد می‌کند و بهروز افخمی را کارگردانی به شدت خودرای می‌خواند و اینکه سیدحسن خمینی پیشنهاد تدوین مجدد فرزند صبح را که از سوی افخمی مطرح شده بود را رد می‌کند.

پرونده هنر نیز در گذر مرثیه‌اش بر جای خالی سیمای آفتاب در سینمای ایران نقبی زده است به سال‌های قبل از خرداد 42 و با ذکر خاطره‌ای شنیدنی از باور امام به سینما و تئاتر سخن می‌گوید و اینکه امام حتی مجموعه‌های تلویزیونی‌ای مانند سریال «هزار دستان» مرحوم علی حاتمی را دنبال می‌کردند و می‌گفتند: «من صحنه‌های تاریخی این سریال را به چشم خود دیده‌ام.»

شناسایی و رهگیری ناوگان پرطمطراق ارتش آمریکا توسط هواپیماهای بدون سرنشین سپاه و نیز پاسخگویی تمام ناوگروه‌های فرا منطقه‌ای در خلیج فارس به سپاه و کسب اجازه برای ورود به این منطقه، نمونه‌هایی است که ثابت می‌کند هیمنه پوشالی ناوگان شیطان بزرگ که روزگاری اعلام حرکت آن، حکومت‌ها را ساقط می‌کرد در خلیج فارس و برای ایران کمترین نگرانی ایجاد نمی‌کند.

«کرانه‌های اقتدار» پرونده‌ای درباره توان دریایی جمهوری اسلامی ایران است که سرویس «حماسه و دفاع» به آن پرداخته است. گفتگو با دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه درباره آخرین وضعیت خلیج فارس و یادداشتی از امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با عنوان امنیت معطوف به دریا و همچنین زنبورهای سرخ، بلای جان غول‌های آهنین که گزارشی است از دکترین شناورهای تندروی سپاه در خلیج فارس از قسمت‌های جالب و خواندنی این پرونده است.

نسبت بین انقلاب اسلامی و حکمت متعالیه آیا همان نسبت حکیم صدرایی و انقلاب متعالیه است؟ به بیانی دیگر آیا می‌توان از انقلاب ایران به انقلابی صدرایی تعبیر کرد؟

پرونده آزاداندیشی این شماره پنجره، به سراغ دیدگاه موافقان و مخالفان این موضوع رفته است و از همین رو گفتگویی با آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای، رییس بنیاد حکمت اسلامی صدرا انجام داده است.

وی در این گفتگو به ویژگی‌ها و جهان بینی مکتب ملاصدر می‌پردازد و نقد این مکتب را به شرط بصیرت کامل و نگاه منصفانه، حق منتقد می‌داند. همچنین یادداشت‌هایی از ابراهیم فیاض، دکتر عماد افروغ، مهدی نصیری و عبدالحسین خسروپناه را می‌توانید در این پرونده بخوانید.

«ناسزا و دیگر هیچ» عنوان پرونده سرویس دانشگاه است که به بازخوانی پرونده نشریات موهن دانشجویی از دهه 70 تا کنون می‌پردازد. «فرزندان سلمان رشدی» عنوان گزارشی است که به جنجالی‌ترین نشریات موهن دانشجویی در دهه 70 و 80 نگاهی انداخته است. بازخوانی پشت پرده نشریه دانشجویی «موج»، همیشه پای مرتضوی در میان است و مصاحبه با مهدی رفیعی، دبیر سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر درباره نشریات موهن از بخش‌های جالب این پرونده است.

مجله برون مرزی هم این هفته به حاشیه‌های سالگرد تاجگذاری ملکه انگلیس و جشن 60 سال استثمار مردم انگلیس نیم نگاهی داشته و در ادامه به نشست کارشناسان در واشنگتن درباره مذاکرات بغداد، تروریسم رسانه‌ای در سوریه و بررسی نتایج دادگاه حاکمان سابق مصر پرداخته است.

در چارسوی این شماره گپ پنجره را می‌خوانید با علی محمد مودب، شاعر جوان و خوش ذوقی که در عین جوانی در شمار مهم‌ترین شاعران نوسرای پس از انقلاب جای می‌گیرد. پنجره ماضیه این شماره هم به یادکردی از پیر جماران منحصر شده است و در صفحه کتاب نیز با چند اثر که پیرامون امام نگاشته شده است آشنا خواهید شد. در بخش پایانی چارسوی این هفته مهدی قزلی به بررسی و نقد کتاب «هاروارد مک دونالد» پرداخته است.

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