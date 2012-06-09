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۲۰ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۴۶

شفیعی در گفتگو با مهر:

جشنواره‌های علمی برای معرفی توانمندی‌ انجمن‌های دانشگاه‌ها تداوم داشته باشد

جشنواره‌های علمی برای معرفی توانمندی‌ انجمن‌های دانشگاه‌ها تداوم داشته باشد

کرج - خبرگزاری مهر: قائم مقام دانشگاه خوارزمی کرج و معاون فرهنگی این دانشگاه گفت: لازم است جشنواره های علمی برای معرفی توانمندی های انجمن های علمی دانشگاه ها تداوم داشته باشد و زمینه لازم را برای تحقق این مسئله فراهم کنیم.

حسین شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت برگزاری جشنواره های علمی در راستای معرفی توانمندی های انجمن های علمی در دانشگاه ها افزود: برگزاری این جشنواره ها یکی از مهم ترین روش های معرفی توانمندی های یادشده است.

وی ادامه داد: برگزاری چنین جشنواره ها، اثربخشی بالایی دارند و موجب می شود تا انجمن های علمی بتوانند فعالیت ها و ظرفیت های خود را معرفی کنند.

قائم مقام دانشگاه خوارزمی کرج و معاون فرهنگی این دانشگاه گفت: انجمن های علمی فراوانی در دانشگاه های کشور فعالیت می کنند و فعالیت آنها در زمینه های علمی مختلف است.

برگزاری این جشنواره ها نمادی از مشارکت فعال انجمن ها در فعالیت های علمی است

شفیعی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص مشارکت های علمی انجمنها نیز افزود: برگزاری جشنواره هایی که به منظور معرفی توانمندی های انجمن ها برگزار می شود، نمادی از مشارکت فعال انجمن ها در فعالیت های علمی است و این امر اهمیت فراوانی دارد.

وی ادامه داد: انجمن های علمی دانشگاه ها تلاش ها و فعالیت های مهمی انجام می دهند و وجود و فعالیت آنها از نظر علمی اهمیت فراوان و جایگاه مهمی دارد.

قائم مقام دانشگاه خوارزمی کرج و معاون فرهنگی این دانشگاه گفت: لازم است انجمن های علمی دانشگاه ها را تقویت کنیم تا آنها بتوانند بیش از پیش، ظرفیت ها و پتانسیل های خود را عملی کنند.

شفیعی افزود: همچنین لازم است از ظرفیت های انجمن های یادشده در راستای ارتقای علمی در دانشگاه های کشور بهره بگیریم و زمینه های این امر را فراهم کنیم.

کد مطلب 1622025

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