حسین شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت برگزاری جشنواره های علمی در راستای معرفی توانمندی های انجمن های علمی در دانشگاه ها افزود: برگزاری این جشنواره ها یکی از مهم ترین روش های معرفی توانمندی های یادشده است.

وی ادامه داد: برگزاری چنین جشنواره ها، اثربخشی بالایی دارند و موجب می شود تا انجمن های علمی بتوانند فعالیت ها و ظرفیت های خود را معرفی کنند.

قائم مقام دانشگاه خوارزمی کرج و معاون فرهنگی این دانشگاه گفت: انجمن های علمی فراوانی در دانشگاه های کشور فعالیت می کنند و فعالیت آنها در زمینه های علمی مختلف است.

برگزاری این جشنواره ها نمادی از مشارکت فعال انجمن ها در فعالیت های علمی است

شفیعی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص مشارکت های علمی انجمنها نیز افزود: برگزاری جشنواره هایی که به منظور معرفی توانمندی های انجمن ها برگزار می شود، نمادی از مشارکت فعال انجمن ها در فعالیت های علمی است و این امر اهمیت فراوانی دارد.

وی ادامه داد: انجمن های علمی دانشگاه ها تلاش ها و فعالیت های مهمی انجام می دهند و وجود و فعالیت آنها از نظر علمی اهمیت فراوان و جایگاه مهمی دارد.

قائم مقام دانشگاه خوارزمی کرج و معاون فرهنگی این دانشگاه گفت: لازم است انجمن های علمی دانشگاه ها را تقویت کنیم تا آنها بتوانند بیش از پیش، ظرفیت ها و پتانسیل های خود را عملی کنند.

شفیعی افزود: همچنین لازم است از ظرفیت های انجمن های یادشده در راستای ارتقای علمی در دانشگاه های کشور بهره بگیریم و زمینه های این امر را فراهم کنیم.