تبادلات علمی-دانشجویی بین دانشگاههای تهران و دویسبورگ-اسن آلمان که نخستین دور آن با سفر دانشجویان ایرانی به شهر دویسبورگ در اواخر اردیبهشت امسال انجام شد، فرصتی بود تا از نزدیک با فعالیتهای نهادهای مختلف در شهرهای ایالت نوردراین وستفالن آشنا شویم. در مجموعه گزارش تصویری که نخستین بخش آن پیش روی شماست به تجربیات و موارد جالب در این سفر اشاره شده است.

سازمان ملل، ساختار، چگونگی عملکرد و نحوه فعالیت سازمانهای وابسته به آن از مسائلی است که مورد توجه علاقمندان به سیاست بویژه دست اندرکاران و دانشجویان علوم سیاسی است. از این رو یک سازمان غیردولتی (NGO) متشکل از اعضایی از کشورهای مختلف جهان با همکاری دانشگاه دویسبورگ-اسن اقدام به شبیه سازی این سازمان می کند.

این اقدام به طور منظم به مدت یک هفته در سال و در ساختمانی که در نزدیکی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه قرار گرفته انجام می شود و طی آن اعضا با عهده گیری نمایندگی کشورهای جهان به عضویت سازمان ملل و نهادهای زیرمجموعه آن در می آیند.

برای مشارکت در نشستهایی که همانند مجمع عمومی سازمان ملل طی این مدت برگزار می شود اعضا می توانند نماینده هر کشوری بجز کشور خودشان شوند و موظف اند در تصمیم گیری های جمعی از منافع آن کشور دفاع کنند.

دانستن زبان انگلیسی و مطالعه کافی در مورد مسائل کشور متبوع و نیز شناخت چارچوبها و قوانین بین المللی از ملزومات حضور در نشستهای شبیه سازی شده سازمان به شمار می رود.

شرکت کنندگان در مجمع صوری سازمان ملل به عنوان نمایندگان کشورهای مختلف در این نشستها فرصت می یابند تصمیم گیری های یک سال گذشته سازمان ملل را مورد بازنگری قرار داده و در صورت اشتباه ارزیابی این تصمیمات حتی آنها را تغییر دهند.

در اینجا اعضای شورای امنیت سازمان ملل با تشکیل نشستی ویژه در حال بررسی مسائل لیبی پس از بالاگرفتن درگیری ها در این کشور هستند. این نشست به منظور تصویب قطعنامه ای تشکیل شده که حاصل آن ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی و دخالت ناتو در جنگ داخلی این کشور بود.

در پایان مذاکرات و با رای گیری مشخص می شود که چه کشوری با این قطعنامه موافق است و در این بین نیز اعضای دائم شورای امنیت می توانند از حق وتوی خود برای لغو تصمیمی که پس از مذاکرات طولانی و مشورت جمعی گرفته شده استفاده کنند.

این درحالی است که نمونه چنین نشستی هر سال در بروکسل به عنوان پایتخت سیاسی اروپا برگزار می شود و شرکت کنندگان در آن افراد برگزیده سازمانهایی هستند که مانند این NGO در دیگر کشورها سازمان ملل را شبیه سازی می کنند.

از سوی دیگر سازمان ملل هم امکانی برای افراد علاقه مند فراهم کرده که هرسال با حضور در این سازمان و با حضور در اماکن واقعی، اقدام به بازسازی نشستها و گردهمایی های آن کنند.

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ادامه دارد