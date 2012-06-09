ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی سبزوار نیازمند 400 میلیارد ریال اعتبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری سبزوار گفت: توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی طبق اصول شهرسازی در مناطق سه گانه کال، عیدگاه و غرب نیروگاه سبزوار نیازمند اعتباری بالغ بر 400 میلیارد ریال است.

محمد کلاته از خشکسالی، گرانی مسکن و نبود نظارت کافی شهرداری به عنوان دلایل رشد حاشیه نشینی در سبزوار یاد کرد و افزود: این امر موجب شده است تا از جمعیت 250 هزار نفری شهرستان، حدود 60 هزار نفر در مناطق حاشیه ای سکونت داشته باشند.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری سبزوار با تاکید بر نظارت دقیق برای جلوگیری از رشد این پدیده، اظهار کرد: سکونتگاه های یاد شده از سال 86 جزو طرح تفصیلی شهر سبزوار دیده شده اند.

افزایش دو برابری محصولات زراعی درگز در سال جاری

فرماندار درگز با اشاره به آغاز برداشت گندم در این شهرستان گفت: افزایش دو برابری محصولات زراعی در سال جاری نسبت به پارسال دور از انتظار نیست.

اسفندیار جلایر با اشاره به افزایش چشمگیر نزولات جوی در پاییز و زمستان سال 90 اظهار داشت: این امر موجب شده است که مجموع میزان بارندگی در سال زراعی جاری نسبت به پارسال رشد قابل توجهی داشته باشد.

وی میزان اراضی آبی زیر کشت محصولات زراعی را 12 هزار و 250 هکتار اعلام و اضافه کرد: کشت در حدود 20 هزار هکتار از اراضی شهرستان نیز به صورت دیم انجام می شود.

اختصاص 70 میلیارد ریال به توسعه کشاورزی رشتخوار

فرماندار رشتخوار از تصویب 49 طرح در کارگروه توسعه بخش کشاورزی خبر داد و افزود: کل اعتبار اختصاص یافته به توسعه بخش کشاورزی در این شهرستان 70 میلیارد ریال است.

هاشم جنگی افزود: برای اجرای طرح های یاد شده 20 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: 40 مورد از مجموع این طرح ها که توجیه اقتصادی آنان با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی محرز شده است، در حوزه اصلاح و توسعه باغ های شهرستان به ویژه باغ های پسته و انار است.

مشارکت مردم در بیابان زدایی خواف

فرماندار خواف بر مشارکت مردم در موضوع بیابان زدایی در شهرستان تاکید کرد.

عبدالعلی جغتایی در گردهمایی کارشناسان بیابان زدایی استان گفت: در این شهرستان حدود 14 سال است که خشکسالی وجود دارد و امسال نیز بارندگی کمتر از حد میانگین بوده و به 128.2 میلی متر کاهش یافته است.

وی ادامه داد: خشکسالی ها باعث تبدیل حجم وسیعی از اراضی این شهرستان به بیابان شده که خوشبختانه هم اکنون اقدامات موثری برای کاهش اراضی بیابانی در حال انجام است.

فرماندار خواف تنوع بخشی به گونه های گیاهی را از جمله این اقدامات بیان کرد و افزود: در سال 89، در 50 هکتار از اراضی دوکوهه روستای بیاس آباد از بخش های جلگه زوزن و در سال 90 نیز در 50 هکتار دیگر از این اراضی گونه های معیوب حذف و گونه های جدید اضافه شده است.

اوقات فراغت جوانان بر اساس ارزش های قرآنی غنی سازی می شود

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری قوچان گفت: اولویت اساسی در غنی سازی اوقات فراغت جوانان شهرستان توجه به قرآن، احکام و اخلاق است.

رمضانعلی حسین زاده گفت: زمینه سازی برای پر کردن مناسب و هدفمند اوقات فراغت دانش آموزان باعث رشد و تعالی فکری آنان می شود.

وی با بیان اینکه غنی سازی اوقات فراغت جوانان نیازمند تلاش همه مسئولان دستگاه های اجرایی است، اظهار داشت: باید از تمام توان و امکانات برای جلوگیری از تحقق نقشه های شوم دشمنان استفاده شود.