فقر و غنا در سرزمین ژرمنها از زاویه دوربین/ زیر پوست شهرها چه می گذرد

موفقیت احزاب نوظهور مانند حزب دزدان دریایی در انتخابات ایالتی آلمان و شکست حزب دموکرات مسیحی حاکم بر این کشور که پس از جنگ دوم جهانی بی سابقه بوده بیانگر نارضایتی مردم از وضعیت موجود است.

به دنبال گسترش بحران مالی اتحادیه اروپا، آلمان نیز از آسیبهای اقتصادی به دور نمانده است. هرچند "آنگلا مرکل" صدراعظم با اتخاذ سیاستهای ریاضتی توانسته تا حدودی وضعیت اقتصادی آلمان را تا هنگام خروج از بحران تثبیت کند اما گویا این اقدامات کافی نبوده و احتمال سرایت بحران اقتصادی به آلمان نیز افزایش یافته است.

این در حالی است که تعداد بیکاران آلمانی به بیش از 3 میلیون نفر رسیده و رشد اقتصادی آلمان با کاهش چشمگیری روبرو شده است.

حضور پلیس در حاشیه تجمع جوانان در میدان مشرف به راه آهن مرکزی شهر دویسبورگ. این اقدام برای جلوگیری از هر گونه اتفاق ناگوار که نمونه آن دو سال پیش در این شهر رخ داد و منجر به کشته شدن 21 نفر در جریان یک کنسرت بزرگ شد انجام می گیرد. با توجه به گسترش بیکاری در بین جوانان، شمار شرکت کنندگان در جشنها و تجمعاتی که هر ساله به بهانه های مختلف درشهرهای آلمان برگزار می شود، در حال افزایش است.

یک شهروند بی بضاعت که در گوشه ای از خیابان نشسته و به سکه های دریافتی از عابران دل خوش کرده است. این افراد را می توان در تمام اماکن شلوغ و پر تردد شهر مشاهده کرد، مخارج سنگین زندگی و نبود درآمد کافی باعث افزایش شمار آنان می شود.

زمانی که بی پولی و بی خانمانی با هم عجین شود، فرد به یک شهروند کارتن خواب تبدیل می شود. در اینجا یکی از این کارتن خوابها که به دلیل عدم نظافت با شمایلی عجیب و بویی به شدت آزار دهنده وارد اتوبوس شده دیده می شود. شدت بوی بد این فرد به حدی است که مسافران تمام صندلی های اطرافش را خالی کرده و از وی فاصله گرفته اند.

نمونه دیگری از تکدی گری در یک مکان توریستی و این بار به صورت گروهی، اینجا محوطه بیرونی کلیسای جامع کلن است که گفته می شود روزانه 20 هزار بازدید کننده دارد. این بار متکدیان سگهای خود را نیز برای جمع آوری کمک با خود همراه کرده اند. جالب اینجا است که نگهداری یک سگ برای صاحبانش بیشتر از هزینه روزانه خودشان آب می خورد.

حیوانات خانگی مانند "سگ" در آلمان موجوداتی لوکس به شمار می روند، به طوری که قیمت برخی از آنان از بهای یک خودرو نیز بیشتر است. معمولا کسانی به داشتن حیوانات خانگی علاقه نشان می دهند که هزینه و وقت کافی برای رسیدگی به آنها را دارند. از آنجا که سگها معابر و اماکن عمومی را آلوده می کنند دولت از دارندگان آنها "مالیات سگ" می گیرد و ورود آنها را به بسیاری از اماکن عمومی ممنوع کرده است.

ساعات پایانی شب در ایستگاه مترو دویسبورگ و تصویری تکراری برای بسیاری از شهروندان. مردی به علتی که می توان حدس زد، نقش بر زمین شده و جماعت مسافران بدون اهمیت دادن به این موضوع پی کار خود می روند. این تنها یکی از صحنه های بی تفاوتی شهروندان در قبال وقایع اطرافشان است.

پس از گذشت مدت مدیدی سرانجام ماموران ایستگاه که گویا از دوربین مدار بسته شاهد ماجرا بوده اند، برای آزمایش درستی حدس خود به سوی این مرد می آیند، اما آنها نیز از نزدیک شدن به وی خودداری می کنند، این یکی از خواص به اصطلاح قانونمند بودن است. ماموران باید پس از بررسی وضعیت تصمیم بگیرند که با اورژانس و یا با پلیس تماس بگیرند.

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ادامه دارد