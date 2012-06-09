ادامه قاچاق سلاح به سوریه/دیدار نمایندگان انگلیس و قطر با گروههای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الثوره سوریه با اشاره به ادامه تحرکات غربی ها و برخی کشورهای عربی علیه سوریه آورده است: پس از اینکه واشنگتن، پاریس، آنکارا و ریاض تمام تلاش خود را برای بحرانی کردن اوضاع در سوریه به کار گرفتند و کوشیدند که طرح کوفی عنان را به شکست بکشانند، دستگاههای اطلاعات نظامی این کشورها به فعالیت گسترده ای در زمینه ورود سلاح به خاک سوریه دست زده اند.

در این راستا روزنامه الاخبار لبنان به نقل از منابع موثق گزارش داد: دستگاههای اطلاعاتی آمریکا، فرانسه، انگلیس، ترکیه و عربستان سعودی تمام تلاش خود را برای اعزام هزاران فرد مسلح به مناطق مختلف سوریه به کار گرفته اند.

این منابع بیان کردند: مقادیر زیادی مواد منفجره با هدف اجرای عملیات تخریب به سوریه قاچاق می شود و هدف آنها ضربه زدن به نهادهای امنیتی و نظامی و مراکز حساس دولتی است.

منابع فوق افزودند: این تحرکات پس از آن صورت می گیرد که تلاشها در لبنان با حمایت کشورهای حوزه خلیج فارس موفق آمیز بوده است و این همزمان با حمایتهای بیشتر ترکیه از گروههای مسلح سوری هم بوده است.

این در حالی است که برخی منابع امنیتی به شبکه المنار گزارش دادند: دو انگلیسی و یک قطری در بیست و نهم ماه گذشته میلادی با ورود به منطقه عکار در شمال لبنان از مناطق وادی خالد، حنیدر، الهیشه و بنی فخر و نیز دریب الاوسط بازدید کرده اند.

این منابع بیان کردند: این سه نفر با برخی گروههای مخالف نظام سوریه دیدار کرده اند وهدف این اقدامات اطلاع از آمادگی گروههای مسلح بوده است.

از سوی دیگر منابع آگاه در شمال لبنان اعلام کردند: عملیات قاچاق سلاح و گروههای مسلح به خاک سوریه متوقف نشده است و آنچه ارتش آزاد نامیده می شود به شکل آزادانه در داخل مناطق مرزی سوریه و لبنان تردد می کند.

فایز غصن وزیر دفاع لبنان نیز گفت : عملیات قاچاق سلاح و گروههای مسلح به خاک سوریه همچنان ادامه دارد.