مینی بوسهای فرسوده اول تیر ماه از رده خارج محسوب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسین رعیتی فرد بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استانداری فارس با اشاره به قانون ممنوع بودن تردد خودروهای فرسوده در کلانشهر شیراز افزود: 700 دستگاه مینی بوس با سن بالای 15 سال وظیفه سرویس دهی به مدارس و ادارات دولتی شیراز را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: طی سال گذشته 12 هزار و 618 خودرو فرسوده در طرح جایگزین کردن خودرو ها شرکت کردند و در طی دو ماه اول سال جاری نیز 600 دستگاه خودرو فرسوده جایگزین شدند.

مدیر کل دفتر امر شهری استانداری فارس با بیان اینکه مهمترین مشکل طرح تعویض خودرو های فرسوده تسهیلات بانکی است، گفت: درخواست دو ضامن کارمند و کم بودن میزان تسهیلات خودرو در مقابل نرخ واقعی خودرو از مهمترین مشکلات مردم برای حضور در طرح جایگزینی خودرو های فرسوده است.

رعیتی فرد افزود: نرخ خرید خودروهای فرسوده سبک یک میلیون تومان است و از طرفی بانکها نیز تا تسهیلات هفت میلیون تومان را برای خرید خودرو ارایه می دهند.

وی تصریح کرد: خرید خودروهای سنگین فرسوده نیز به قیمت پنج میلیون تومان انجام می شود و بانک ها نیز تسهیلات هفت تا 10 میلیون تومانی را پرداخت می کنند در صورتیکه یک دستگاه مینی بوس در بازار حدود 40 میلیون تومان قیمت دارد.

مدیر کل دفتر امر شهری استانداری فارس تاکید کرد: باید به گونه ای قانون را اجرایی کنیم که به مردم فشار وارد نشود و از طرفی باید با هماهنگی بانکها وضعیت پرداخت تسهیلات را تسهیل کنیم.

رعیتی فرد ادامه داد: دارندگان خودروهای فرسوده سبک در بیشتر مواقع به مسافر کشی مشغول هستند و از این راه امرار معاش می کنند و چنانچه قرار باشد در طرح جایگزین کردن خودرو ها شرکت کنند با ناتوانی در ارایه ضامن کارمند روبه رو می شوند.