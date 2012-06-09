به گزارش خبرگزاری مهر، صدیقه اکبری در این زمینه اظهار کرد: برگزاری این جشنواره می‌تواند این باور را در جامعه به وجود آورد که با نگاه تازه‌ای به زندگی فردی و اجتماعی افراد معلول نگاه کنند، زیرا این جوانان در عرصه‌های مختلف می‌توانند الگوی خوبی برای جامعه باشند و ایجاد شور و نشاط در بین آنها و نشان دادن توانمندی‌های آنان به جامعه، دستاوردهای زیادی خواهد داشت.

مدیرعامل مجتمع آموزشی – نیکوکاری رعد ادامه داد: فعالیت این جشنواره که یکی از بخش‌های جشنواره ملی حضرت علی اکبر(ع) است، توسط مجتمع نیکوکاری رعد آغاز شده و قرار است از برگزیدگان جوان در هفت رشته مختلف تقدیر شود.

بر اساس این گزارش، فعالیت جوانان معلول در رده 19 تا 29 سال بر اساس شاخص‌هایی چون ورزش، خلاقیت، فعالیت‌های اجتماعی، استقلال و هنر داوری می‌شوند و در نهایت 21 نفر طی مراسمی که روز دوشنبه 22 خرداد ماه با حضور مسئولان و مقاماتی از وزارت ورزش و جوانان، نهاد ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهزیستی برگزار می‌شود، به جشنواره ملی حضرت علی اکبر(ع) معرفی خواهند شد.