اراده جمهوری اسلامی بر تجدید ارزشهای دینی و اعتقادی است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه در مراسمی با حضور محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام سید محمد ابوترابی فرد نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، احمد عجم استاندار قزوین، حجت الاسلام مرتضی حسینی و داود محمدی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، استادان، پیش کسوتان و هنرمندان خوشنویسی کشور و جمعی از علاقمندان با معرفی آثار برتر دوسالانه خوشنویسی به کار خود پایان داد.



حجت الاسلام ابوترابی فرد در این مراسم گفت: از اقدام تحسین برانگیز وزارت ارشاد در به رسمیت شناختن قزوین به عنوان پایتخت خوشنویسی سپاسگزاریم و امیدواریم با پیشینه تاریخی و وجود خوشنویسان برجسته این موضوع در شورای فرهنگ عمومی کشور تصویب و به استان ابلاغ شود.



وی افزود: این سیاست می تواند در حفظ و احیاء هنر خوشنویسی و جایگاه قزوین در این زمینه نقش کلیدی و مهمی ایفا کند و در جذب هنرمندان جوان به این رشته کمک موثری باشد.



نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برگزاری موفق دوسالانه در قزوین نشان داد که این استان با داشتن هنرمندان شاخص و مدیران توانمند و نیز حمایت های استاندار قادر است میزبان جشنواره های مهم ملی و بین المللی باشد و بخوبی توانمندی خود را عرضه کند.



ابوترابی فرد ضمن گرامیداشت یاد استاد فقید ابوالحسن محصص مستشاری و استاد درویش عبدالمجید یادآورشد: استاد عبدالمجید کمتر از 35 سال در قید حیات بود اما به اندازه چند قرن به اعتلای هنر خوشنویسی کممک کرد و موجب ماندگاری آن شد.



وی بیان کرد: مردان و زنان زیادی در این دیار متولد شدند و کارهای ماندگاری کردند که باید این ارزشها را پاس داریم و احیاء کنیم تا بتوانیم جایگاه هنر خوشنویسی قزوین را به تعالی برسانیم.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: انقلاب اسلامی موجب شد تا ضمن پیوند نسل حاضر با گذشته تولد ایران دوباره احیاء شود.



ایران قدرت بزرگ اقتصادی و سیاسی



این نماینده مجلس یادآورشد: در طول سه دهه گذشته ایران اسلامی به یک قدرت بزرگ سیاسی و دفاعی تبدیل شده و با تکیه بر این توانایی در مقابل قدرتهای جهان می ایستیم و از منافع ملی خود دفاع می کنیم.



وی گفت: تهدید و ارعاب نمی تواند در عزم مصمم ما خللی ایجاد کند و بدون تردید در قرن آینده ایران اسلامی به مرجع علمی جهان تبدیل خواهد شد.



ابوترابی فرد با اشاره به معماری بی نظیر سرای تاریخی سعدالسلطنه در قزوین گفت: ما باید با عزم و اراده ای مصمم جایگاه دیرین خود را بازیابیم و از هنرهای معماری که گذشتگان خلق کرده اند استفاده کنیم لذا جمهوری اسلامی عزم جدی دارد تا با بازگشت به تاریخ کهن با ارزشهای اسلامی، دینی، هنری، تاریخی و اعتقادی تجدید پیوند کند و آنها را پاس بدارد.



وی افزود: قزوین با داشتن سابقه 10 هزار ساله باید بتواند در دنیای امروز درخششی مطلوب داشته باشد و توانمندی های خود را عرضه کند.





