روابط عمومی بهزیستی رتبه نخست پژوهش و افکار سنجی را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در چهارمین جشنواره روابط عمومی‌های تفت از میان نزدیک به 300 اثر ارائه شده توسط روابط عمومی‌های شهرستان، روابط عمومی بهزیستی تفت موفق به کسب رتبه اول پژوهش و افکارسنجی شد و لوح سپاس و تندیس جشنواره را به خود اختصاص داد.

در این جشنواره، همچنین روابط عمومی بهزیستی تفت در بخش انتشارات و تبلیغات نیز مورد تقدیر داوران قرار گرفت.

بنابراین گزارش، چهارمین جشنواره روابط عمومی‌های تفت با حضور 40 نهاد و اداره دولتی در هفت بخش ارتباط با رسانه، ارتباط مردمی، ارتباط درون سازمانی، ارتباط الکترونیک، تبلیغات و انتشارات، پژوهش و افکار سنجی برگزار شد.