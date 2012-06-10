مرگ امروز برای ساختن فردا/مسافران قطار زندگی از مسیر لذت ببرند

به گزارش خبرنگار مهر، شاید اگر طمع داشتن زندگی تجملی و سرتاسر از زرق و برق های چشمگیر، از زندگی مردم شهرهای در حال توسعه رخت بر می افکند بسیاری از دغدغه های زندگی مردم به لحظاتی برای سپری کردن اوقات خوش و مفرح تبدیل می شد.

ثانیه هایی در حال سپری شدن است که به خودی خود مفهومی نداشته و فدای لحظات بعدی زندگی می شود و لحظات بعدی نیز قربانی ثانیه های بعد و این دلواپسی همچنان ادامه دارد و گاه تا لحظه آخر زندگی یک فرد دنبال می شود.

دنبال می شود تا فرد هیچگاه فلسفه وجودی زندگی را درک نکرده و همیشه اندر خم یک کوچه و در مسیر پر تلاطم داشتن سهم بیشتری از زندگی خود را به موانعی بکوبد که گاه جز جراحت در روح و روان او فایده ای ندارد.

شاید فروختن زندگی امروز برای داشتن فردایی بهتر فرهنگی باشد که از کودکی در ذهن فرزندان ایران زمین درونی می شود و حتی بازیهای کودکانه با رویاسازی و تخیلی برای فرداهای بهتر شکل می گیرد و از همان کودکی اکثر بچه ها دوست دارند،‌ پزشک، خلبان و معلم شوند و شغل های دیگر در رده های پایین تری قرار می گیرند. این امر به وضوح نشان می دهد که پدران و مادران تمام نداشته های خود را از کودکان می خواهند، در حالی که کشورهای توسعه یافته کمتر کودکی هست که در زمان کودکی بداند که در بزرگسالی قصد دارد چکاره شود و این امر نیز نشان می دهد آنان حال را فدای آینده نمی کنند.

ایجاد امنیت خاطر با ساختن فضایی آرام

دکترای جامعه شناسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مقوله جامعه شناسی دو مفهوم احساسات افراد نسبت به موضوعات با واقعیت موضوعات متفاوت است و به طور مثال گاه احساس ناامنی در جامعه ای بسیار بالاست در صورتی که در آن جامعه امنیت واقعی وجود دارد.

محمدمهدی لبیبی با اشاره به اینکه در حال حاضر احساس عدم امنیت در کشور وجود دارد، ادامه داد: برای آنکه بتوان امنیت واقعی موجود در کشور را برای مردم ملموس کنیم باید محیط آرامی را برای شهروندان ایجاد کرد.

این کارشناس با بیان اینکه نگران آینده بودن را می توان از دو منظر بررسی کرد، افزود: باید بررسی کرد که آیا به طور واقعی پارامترهای نگران کننده ای برای آینده مردم وجود دارد و اینکه این احساس نگرانی برغم آنکه واقعی هم نیست چرا در جامعه ایجاد شده است.

پیش بینی صحیح از آینده آرامش روانی به همراه دارد

وی افزود: نبود ثبات اقتصادی در برخی از عرصه ها، تصمیم گیری های لحظه ای از سوی برخی مسئولان و مدیران، نبود برنامه ریزی مدون و دراز مدت و نبود آینده نگری در بسیاری مواقع باعث می شود که پیش بینی صحیحی از آینده در ذهن مردم نباشد و نبود نگاه عمیق به آینده احساس عدم امنیت در جامعه را به دنبال دارد و عدم امنیت نیز ترس از آینده را به همراه دارد.

این جامعه شناس بیان کرد: اینکه مردم نگران آینده باشند طبیعی است و جزو استرس های مثبت در جامعه تلقی می شود همانند دانشجویی که اگر ترس از امتحان نداشته باشد درس نمی خواند اما اگر این نگرانی از حد نرمال خارج شود می تواند ناامیدی را در سطح کشور رواج دهد.

تاثیر اطلاع رسانی صحیح بر کاهش عواقب یک مشکل اجتماعی

لبیبی به نقش رسانه ها در ایجاد فضای منطقی برای جلوگیری از احساس ناامنی و نگرانی از آینده اشاره و عنوان کرد: اطلاع رسانی صحیح و مقایسه آمارهای مختلف در عرصه های متفاوت با آمارهای مشابه سایر کشورها می تواند نقش بسیاری در کمرنگ کردن پیامدهای اجتماعی یک مشکل باشد به طور مثال اگر قتلی در یک نقطه از کشور اتفاق بیفتد و رسانه ها بیش از اندازه معقول به آن بپردازند شهروندان قتل را به کل کشور تعمیم می دهند و احساس می کنند هر لحظه می تواند اتفاقی برای آنان بیفتد در صورتی که اگر زمانی موضوع قتل بیان می شود با آمار قتل در سایر کشورهای توسعه یافته مقایسه شود مردم متوجه می شوند که میزان جرم در کشور بالا نیست و ممکن است در هر نقطه از جهان این اتفاق ناگوار به وقوع بپیوندد.

وی افزود: کمرنگ کردن حواشی یک اتفاق،‌ ایجاد فضای آرامش و منطقی برای شهروندان، دامن نزدن به انتظارات غیرمنطقی و غیرقابل دسترس شهروندان، بیان ویژگی های جوامع مدرن در حد معقول و نه به صورت اغراق آمیز و ... باعث می شود تا میزان نگرانی از آینده در جامعه کاهش یابد.

لبیبی تصریح کرد: آگاهی دادن به افراد در خصوص آنکه از هرچه دارند استفاده کنند و قسمت پر لیوان را نگاه کرده و از آن لذت ببرند می تواند راهگشای کاهش طمع انسان ها شود.

وی با اشاره به آنکه داشته های امروز مردم در سطح بالاتری از داشته هایشان در دو سه دهه گذشته است، اظهار داشت: همان قدر که خدمات و زیرساخت ها در کشور توسعه یافته است میزان توقع مردم نیز بالا رفته و در حال حاضر لازم است که مردم را قدردان داشته هایشان باشند، همان طور که در مباحث دینی نیز تاکید شده که آخرت را فدای دنیا نکنیم و دنیا را فدای آخرت یعنی ارزش زندگی را بدانیم.

ترکمنستانی ها شادترین مردم آسیا

این دکترای جامعه شناسی، تقویت باورهای دینی و تغییر نگرش مردم به سوی زندگی مثبت را باعث رواج آرامش در میان مردم دانست و ادامه داد: در جوامعی هم که دینی نیستند اما انسان های منطقی در آن زندگی می کنند از زمان حال لذت می برند به طور مثال طبق یک نظرسنجی شادترین مردم قاره آسیا مردم ترکمنستان هستند و همان طور که واقف هستید ترکمنستان کشوری توسعه یافته اقتصادی نیست که پول را بتوان عامل این شادی دانست و یک ترکمنی حتی لحظاتی که سوار بر یک اسب نیز هست از شرایط لذت می برد و با خود به داشتن آخرین مدل ماشین فکر نمی کند یا طمع داشتن خیلی از کالاها را ندارد.

شادی و امنیت خاطر خریدنی نیست. مسئولان باید با تدابیر فرهنگی و اجتماعی دید شهروندان خود را به قسمت پر لیوان سوق می دهند و برای کامل کردن قسمت های باقی مانده لیوان تلاش، پشتکار و فرهنگ کار را در بین مردم رواج دهند.

باشد که با نگاه مثبت به زندگی، دنیا به کام شهروندان غرب استان تهران شود.

گزارش از مهشید رضایی