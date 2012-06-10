افزایش اعتبار پیشگیری از آسیبها/ ایجاد تعاونیهای فراگیر در هر استان

همایون هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: با توجه به افزایش 24 درصدی بودجه سازمان بهزیستی نسبت به سال گذشته ، اعتبار بخشهای مختلف نیز افزایش یافته است بطوریکه علاوه بر پیشگیری ، بودجه اعتیاد نیز سه برابر قبل رشد داشته است.

وی از افزایش میزان مستمری مددجویان نیز خبر داد و گفت: به نسبت بودجه ، مستمری یک میلیون و 800 هزار مددجوی تحت پوشش نیز افزایش پیدا می کند بطوریکه به زودی مابه التفاوت این افزایش به حساب مددجویان واریز خواهد شد.

رئیس سازمان بهزیستی تاکید کرد: براساس برنامه ریزیهای انجام شده توانمند سازی ، ایجاد اشتغال، تامین مسکن ، افزایش سطح کیفی ارائه خدمات به مددجویان و ... از جمله اقداماتی است که در سال جاری اجرایی می شود.

هاشمی در مورد بازنگری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان نیز گفت: این قانون پس از چند ماه کار کارشناسی از سوی کمیته ای متشکل از افراد متخصص مورد بازنگری قرار گرفت و براساس رایزنیهای انجام شده بزودی برای تصویب نهایی در دستور کار مجلس نهم قرار می گیرد.

وی همچنین از ایجاد تعاونیهای فراگیر برای مددجویان تحت پوشش خبر داد واظهار داشت: ‌براساس برنامه ریزیهای انجام شده ایجاد تعاونیهای فراگیر برای مددجویان نیز در دستور کار قرار گرفته بطوریکه در هر استان حداقل یک تعاونی به ثبت رسیده و اجرایی می شود.