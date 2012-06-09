تصاویری از نخستین اجسام کیهانی پس از انفجار بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاره شناسان اظهار می دارند که این تصویر از نورهای شعله ور که توسط تلسکوپ فضایی اسپیتزر گرفته شده نخستین ستاره هایی را نشان می دهد که درست پس از انفجار بزرگ شکل گرفتند.

الکساندر کاشلینسکی از مرکز پرواز فضایی گادارد ناسا در این رابطه نوشته است: این اجسام نور و روشنی ترسناکی داشته اند.

ستاره شناسها اظهار داشتند که این تصاویر منتشر شده از تلسکوپ فضایی اسپیتزر نخستین ستارگانی را نشان می دهد که پس از انفجار بزرگ شکل گرفته اند

کاشلینسکی اظهار داشت: ما نمی توانیم به طور مستقیم تکذیب کنیم که منابع این نور می تواند از جهان در اطراف ما باشد اما احتمال این امر زیاد است که ما به منظره ای از مبدا باستانی تاریخ دست یافته باشیم.

وی افزود: تلسکوپ فضایی اسپیتزر در حال طرح یک نقشه برای تلسکوپ جیمز وب جدید ناسا است که به ما درباره چیستی و خاستگاه این اشیاء اطلاعاتی خواهد داد. این تصاویر می تواند به ما در رمزگشایی از انفجار بزرگ کمک کند.

براساس گزارش اسپیس، این کارشناس ناسا یادآور شد: ما می توانیم سرنخهایی از نخستین آتش بازی های جهان به دست آوریم. این امر به ما می گوید که این منابع درحال سوزاندن انرژی هسته ای خود هستند.

تلسکوپ فضایی اسپیتزر تشعشع مادون قرمز ساطع شده توسط این اجسام را در منظومه خورشیدی و فراتر از آن رصد می کند.

طرح گرافیکی از تلسکوپ اسپیتز که در سال 2003 به فضا پرتاب شد و در اعماق فضا جای گرفت. این تلسکوپ با یک آینه 85 سانتیمتری و سه ابزار علمی می تواند اجسام را در منظومه شمسی و در فواصل دور جهان مطالعه کند

تلسکوپ فضایی اسپیتزر یک تلسکوپ فضایی در طول موج مادون قرمز است که چهارمین پروژه از آخرین پروژه بزرگ ناسا محسوب می شود. در حال حاضر تیم نجومی این تلسکوپ تحت سرپرستی دکتر رابرت گوترموث از مرکز فیزیک نجومی هاروارد - اسمیتسونیان اداره می‌شود.

مداری که اسپیتزر دنبال می‌کند مدار معمول زمین ‌مرکز نیست بلکه یک مدار خورشید مرکز است و در نتیجه این تلسکوپ سالانه 0.1 واحد نجومی از زمین دور می‌شود. قطر آینه اصلی این تلسکوپ فضایی 85 سانتیمتر است.