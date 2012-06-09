فساد اخلاقی برلوسکنی ثابت شد/مدل برزیلی اسرار پدرخوانده را افشا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، در ادامه تحقیقات پلیس ایتالیا در خصوص پرونده "سیلویو برلوسکنی" در ارتباط با اقدام وی در برقراری رابطه جنسی با یک دختر مغربی پیش از رسیدن وی به سن قانونی و پرداخت پول به این دختر، یک مدل معروف برزیلی دست به افشاگری درخصوص این پرونده زد.

"میشل کونسیسائو" مدل معروف برزیلی که در اغلب میهمانی های شبانه برلوسکنی حضور داشت در مصاحبه خود گفت : برلوسکنی به تازگی با من تماس گرفت و از من خواست تا در زمان حضور در دادگاه دروغ گفته و هرگونه ارتباط میان وی و روبی را انکار کنم.

این مدل برزیلی همچنین در گفتگو با یک نشریه ایتالیایی به نام "اسپرسو" گفت: در شبی که روبی، که نام اصلی او "کریمه المحروق" است، در میهمانی برلوسکنی حاضر شد من در ویلای نخست وزیر ایتالیا بودم و از نزدیک همه چیز را مشاهده کردم.

برلوسکنی و کریمه المحروق

به گفته کونسیسائو، برلوسکنی برای برقراری ارتباط جنسی با این دختر نوجوان، مبلغ پنج هزار یورو به وی پرداخت کرد.

لازم به ذکر است روبی در آن تاریخ 17 سال سن داشته و بر اساس قوانین ایتالیا برقرای ارتباط جنسی با دختران زیر 18 سال و پرداخت پول به آنها جرم محسوب می شود. از همین رو پرونده ای علیه برلوسکنی در دادگاه رم به جریان افتاده و پلیس ایتالیا در حال بررسی این پرونده است.

به گفته این مدل برزیلی، از آنجا که در آن میهمانی روبی از جوانترین دختران حاضر در مجلس بود، برلوسکنی علاقه زیادی برای برقراری رابطه با وی داشت.

بر اساس این گزارش، قرار است کونسیسائو در تاریخ 25 جولای در دادگاه حاضر شده و به پرسش های قاضی پرونده در خصوص اتهامات برلوسکنی پاسخ بگوید.

برلوسکنی اعتراف کرد که به این دختر مغربی پول داده است، وی اعتراف کرده که مبلغ 40 هزار پوند به "کریمه المحروق" معروف به "روبی" پول پرداخت کرده، اما این پول برای ارتباط نامشروع نبوده بلکه این دختر پول ذکر شده را برای خرید یک ماشین اصلاح لیزری نیاز داشته است.



نخست وزیر سابق ایتالیا ادعا کرده که هدف وی از اهدای این پول کمک به کریمه برای اشتغال زایی و نجات وی از فقر بوده است.



برلوسکنی در اعترافات خود همچنین مدعی شده که در زمان پرداخت پول به کریمه گمان می کرده که وی نوه "حسنی مبارک" رئیس جمهور ساقط شده مصر است.