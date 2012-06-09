"تابش" رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی با حضور متخصصان این امر تشکیل شد.

اعضای هیئت مدیره این فراکسیون که تاکنون 120 عضو دارد، مشخص شد و به اتفاق نظر اعضا، ریاست این فراکسیون بر عهده محمد رضا تابش، نماینده اردکان و رئیس این فراکسیون در مجلس هشتم گذاشته شد.

مسعود پزشکیان به عنوان نائب رئیس اول، مهرداد لاهوتی نائب رئیس دوم، موید حسینی صدر به عنوان سخنگو، نظری مهر خزانه دار، حجت الاسلام سادات ابراهیمی منشی اول، پیرموذن منشی دوم و مقداد نجف نژاد و ثروتی به عنوان اعضای هیئت رئیسه انتخاب شدند.

برنامه های کاری این فراکسیون در جلسه هفته آینده ارائه خواهد شد.