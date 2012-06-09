نگاهی به نتایج کلی و برنامه رقابتهای فوتبال لیگ برتر پیشکسوتان استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مجموعه شهید شیرودی، مسابقات فوتبال لیگ برتر پیشکسوتان در ورزشگاه شهید شیرودی در جریان است و طبق برنامه همه دیدارها در زمین شماره یک این ورزشگاه قدیمی برگزار می شود. نتایج کلی مسابقات به شرح زیر است:
* شهید شیرودی 1- رسانه ورزش صفر
* تربیت بدنی ری 2- قدس صفر
* استقلال 3- رسانه ورزش 1
* احسان ری 5- راه آهن 1
* وحدت 2- اسلامشهر2
* شهید شیرودی 4- تهرانجوان1
* ستاره ورزش 1- جنوبغرب1
* پیام صفر- داماش صفر
* ری5 - جنوبغرب3
* استقلال4 - تهرانجوان4
* داماش2- ستاره ورزش صفر
* شهیدشیرودی 1- راه آهن صفر
* قدس1- کیان صفر
* احسان ری2- تهرانجوان2
* رسانه ورزش1-اسلامشهر1
* داماش9 – جنوبغرب صفر
* راد 3 - پیام3
* استقلال صفر- بنیاد شهید3
* راه آهن- تهرانجوان(لغوشد)
* احسان ری3- شهید شیرودی2
* کیان2 - راد1
* پیام 5 - ستاره ورزش1
* جنوبغرب1- قدس3
* رسانه ورزش2- بنیاد شهید1
* داماش2- تربیت بدنی ری1
* استقلال4 - راه آهن 2
* تهرانجوان - اسلامشهر(نتیجه به دست ما نرسید!)
برنامه ادامه مسابقات لیگ برتر پیشکسوتان استان تهران به شرح زیر است:
شنبه 20 خرداد ساعت 15
* کیان - ستاره ورزش
یکشنبه 21 خرداد
* راد - قدس
دوشنبه 22 خرداد
* احسان ری - بنیاد شهید
سه شنبه 23 خرداد
* تربیت بدنی ری - پیام
چهارشنبه 24 خرداد
* اسلامشهر- شهید شیرودی
پنج شنبه 25 خرداد
* رسانه ورزش - تهرانجوان
جمعه 26 خرداد
* وحدت - راه آهن (ساعت16)
* راد- داماش (ساعت30-17)
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