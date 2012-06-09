نگاهی به نتایج کلی و برنامه رقابتهای فوتبال لیگ برتر پیشکسوتان استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی مجموعه شهید شیرودی، مسابقات فوتبال لیگ برتر پیشکسوتان در ورزشگاه شهید شیرودی در جریان است و طبق برنامه همه دیدارها در زمین شماره یک این ورزشگاه قدیمی برگزار می شود. نتایج کلی مسابقات به شرح زیر است:

* شهید شیرودی 1- رسانه ورزش صفر

* تربیت بدنی ری 2- قدس صفر

* استقلال 3- رسانه ورزش 1

* احسان ری 5- راه آهن 1

* وحدت 2- اسلامشهر2

* شهید شیرودی 4- تهرانجوان1

* ستاره ورزش 1- جنوبغرب1

* پیام صفر- داماش صفر

* ری5 - جنوبغرب3

* استقلال4 - تهرانجوان4

* داماش2- ستاره ورزش صفر

* شهیدشیرودی 1- راه آهن صفر

* قدس1- کیان صفر

* احسان ری2- تهرانجوان2

* رسانه ورزش1-اسلامشهر1

* داماش9 – جنوبغرب صفر

* راد 3 - پیام3

* استقلال صفر- بنیاد شهید3

* راه آهن- تهرانجوان(لغوشد)

* احسان ری3- شهید شیرودی2

* کیان2 - راد1

* پیام 5 - ستاره ورزش1

* جنوبغرب1- قدس3

* رسانه ورزش2- بنیاد شهید1

* داماش2- تربیت بدنی ری1

* استقلال4 - راه آهن 2

* تهرانجوان - اسلامشهر(نتیجه به دست ما نرسید!)

برنامه ادامه مسابقات لیگ برتر پیشکسوتان استان تهران به شرح زیر است:

شنبه 20 خرداد ساعت 15

* کیان - ستاره ورزش

یکشنبه 21 خرداد

* راد - قدس

دوشنبه 22 خرداد

* احسان ری - بنیاد شهید

سه شنبه 23 خرداد

* تربیت بدنی ری - پیام

چهارشنبه 24 خرداد

* اسلامشهر- شهید شیرودی

پنج شنبه 25 خرداد

* رسانه ورزش - تهرانجوان

جمعه 26 خرداد

* وحدت - راه آهن (ساعت16)