تعاونیها برخوردار از ارزشهای مکتبی و اجتماعی/ توانمندسازی تعاونی های روستایی

ضیاء فیض پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در قانون اساسی کشور به بخش تعاون در کنار دو بخش دولتی و خصوصی توجه خاص شده زیرا تعاون و گسترش آن در کشور موجب رشد، توسعه پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود و جامعه را به سوی استقلال و خوکفایی سوق می دهد.

وی اظهارداشت: شیوه تعاون و تعاونی ها با نقش و جایگاهی که قانون اساسی کشور برای آنها تعریف و تعیین کرده می توانند جریان اصلی و منشا بروز تحولات عظیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باشند.

رئیس سازمان تعاون روستایی گیلان گفت: کار تعاونی به مردم ایمان، خود آگاهی، اعتماد به نفس، شکیبایی و استقامت می دهد و از آنان کارکنان مسئول می سازد.

وی افزود: خداوند متعال در قرآن کریم موضوع تعاون و همکاری مردم با یکدیگر را مطرح کرده و بندگان خود را به همکاری و کارهای نیک و پاک و خیر و عدم همکاری در کارهای مشرکانه و گناه آلود دعوت فرموده است.

فیض پور در ادامه با بیان اینکه تعاون با ادیان الهی به ویژه دین اسلام رابطه عمیقی دارد، اظهار امیدواری کرد: در آینده ای نه چندان دور بخش تعاون در نظام مقدس جمهوری اسلامی با بهره مندی از احکام و مسائل دینی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی از جایگاه والایی برخوردار شود.

وی گفت: تعاون در کارهای نیک یک فرمان الهی است و پیامبر اسلام (ص) تعاون را در بین مسلمانان به عنوان بنیاد جامعه اسلامی و رمز کار آن در همه امور عبادی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مورد تاکید قرار می دهد.

رئیس سازمان تعاون روستایی گیلان گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و توجه خبرگان رهبری در تنظیم قانون اساسی جمهوری اسلامی سال 1358 در اصول 43 و 44 قانون اساسی، بخش تعاون درکنار دو بخش دولتی و خصوصی بعنوان یکی از بخشهای سه گانه اقتصاد کشور معرفی شده است.

وی افزود: خوشبختانه به جایگاه تعاون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات کشور به خوبی توجه شده تا جایی که برای این بخش نقش 25 درصدی در اقتصادکشور پیش بینی شده است، ابلاغ سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری به تاکیدات به بخش تعاون افزوده است.

فیض پور به تعاون روستایی اشاره کرد و اظهارداشت: تعاونی های روستایی بیشتر با کارکرد بازاریابی، بازرگانی در امور اقتصادی کشاورزی فعالیت دارند و در اکثر روستاهای کشور دارای اهمـیت هستند.

وی همچنین با اشاره به نامگذاری سال 91 به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری یادآورشد: شبکه تعاون روستایی نقش مهمی در رشد و توسعه بخش کشاورزی دارد و با تقویت حس مشارکت و افزایش خدمات رسانی تعاونی ها به روستائیان می توان با کار و سرمایه ایرانی به تولید ملی در بخش کشاورزی دست یافت.