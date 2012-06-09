به گزارش خبرگزاری مهر ، مدیر اجرایی برنامه پزشک خانواده شهری در استان فارس گفت: از امروز (شنبه) پزشکان برنامه پزشک خانواده شهری آماده ثبت نام افرادی هستند که آنها را به عنوان پزشک خانواده خود انتخاب کرده‌اند.

دکتر حمیدرضا قاسم پور افزود: در حال حاضر در شیراز بالغ بر 100 نفر از پزشکان عمومی، عمدتا در مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و تعدادی از درمانگاه های خصوصی و مطبها استقرار پیدا کرده‌اند و آمادگی ثبت نام از شهروندان را برای برنامه پزشک خانواده شهری دارند.

وی اظهار داشت : مردم می‌توانند نزدیک‌ترین پزشک به محل سکونتشان که به عنوان پزشک خانواده استقرار پیدا کرده را به عنوان پزشک خانواده خود انتخاب کنند و برای ثبت نام به وی مراجعه کنند.

قاسم پور بیان کرد: مراکزی که ارائه دهنده خدمات پزشک خانواده شهری هستند با پلاکاردی به مضمون "محل ثبت نام شهروندان در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع" مشخص شده‌اند.

وی گفت: همه افراد پس از انتخاب پزشک خانواده خود، باید با در دست داشتن کارت ملی، برای ثبت نام نزد آن پزشک اقدام کنند.

مدیر اجرایی برنامه پزشک خانواده شهری در استان فارس افزود: نیاز نیست که برای ثبت نام، همه اعضای خانواده به صورت حضوری مراجعه کنند بلکه تنها یک نفر از خانواده با همراه داشتن کارت ملی سایر اعضا، می‌تواند برای ثبت نام مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: در حال حاضر تنها مرحله ثبت نام انجام می‌شود و ارائه خدمات نداریم، زیرا ارایه خدمات در هفته های آینده با اعلام عمومی آغاز خواهد شد.

قاسم پور گفت: ثبت نام به صورت شیفتهای صبح و بعد از ظهر انجام می‌شود که در غیر این صورت پزشک به مراجعان ساعات ثبت نام را اعلام می‌کند.

وی با تاکید ویژه بر اینکه فعلاً مرحله ثبت نام از مردم در برنامه پزشک خانواده اجرا می‌شود، بیان کرد: ارایه خدمات از هفته های آینده آغاز خواهد شد.

مدیر اجرایی برنامه پزشک خانواده شهری در استان فارس اظهار داشت: بهتر است مردم سریع‌تر برای ثبت نام نزد پزشک خانواده شهری مراجعه کنند تا در زمان آغاز اجرای این برنامه در زمینه دریافت خدمات درمانی دچار مشکل نشوند.

وی گفت: یک نفر ا ز اعضای خانواده با در دست داشتن کارت ملی تمامی افراد خانواده تنها با یک بار حضور به پزشک خانواده شهری، می‌تواند مراحل ثبت نام را تکمیل کند.

آموزش مسئولان فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر

مسئولان فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر در خصوص مداخلات دارویی آموزش دیدند.

مسئولان فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد مخدر در بخشهای دولتی و خصوصی در زمینه مداخلات دارویی آموزش دیدند.

در سمینار آموزشی مسوولان فنی مراکز درمان سوء مصرف مواد، شرکت کنندگان با عوارض ترک بنزودیازپینها و مسمومیت های دارویی آشنا شدند.

این سمینار در سالن 22 بهمن دانشگاه واقع در ساختمان مرکزی برگزار شد و در پایان پرسشهایی از طرف شرکت کنندگان مطرح شد که سخنرانان به ارائه پاسخ پرداختند.

در این راستا جلسه ای با حضور تمامی روانشناسان مراکز درمان سوء مصرف مواد در بخشهای دولتی و خصوصی، کارشناسان ناظر شبکه های بهداشتی درمانی شهرستان ها و ناظران محیطی برگزار می شود که در آن حاضران با مداخلات روانشناسی و همچنین فرمMap ، مورد استفاده در امور روانشناسی ، آشنا می شوند.

بررسی دو هزار پیشنهاد در شورای پیشنهادات علوم پزشکی شیراز



مسئول شورای پذیرش و بررسی نظام پیشنهادهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بررسی حدود دو هزار پیشنهاد ارسال شده به این شورا در سال گذشته خبر داد.

دکتر حامد فصیحی نیا افزود: این پیشنهادها که عمدتا از سوی کارکنان و همچنین سایر افراد ارائه شده در سال گذشته در جلسه های منظم هفتگی مورد بررسی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: نظام پیشنهادها در تمامی واحدهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز فعال است که در سال گذشته بیمارستان شهید رجایی شیراز در زمینه اجرایی شدن پیشنهادهای مصوب بیشترین فعالیت را داشته است.

فصیحی نیا بیان کرد: در زمینه مشارکت نیز بیمارستان حافظ شیراز ، براساس ارزیابیهای سال گذشته ، بیشترین همکاری را ارائه کرده است.

وی گفت: هر پیشنهادی که ارایه و تصویب می شود باید موجب ایجاد تغییر و بهبود در سازمان شود و به همین دلیل علوم پزشکی شیراز برای اجرای پیشنهادهای مصوب از طرف واحدها، جایزه ویژه ای در نظر گرفته است.

دکتر فصیحی نیا افزود: دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از قدیمی ترین نظام پیشنهادها را در بین سایر مراکز داراست و در سال گذشته آیین نامه کشوری نظام پیشنهادها را تدوین کرد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر مهمترین مشکل ما در دانشگاه و سایر سازمان ها این است که درصد مشارکت کارمندان در ارایه پیشنهاد کم است که باید در این راستا فرهنگ سازی های مناسب صورت گیرد زیرا استفاده از ایده و پیشنهادات کارکنان نقش موثری در ارتقای سازمان دارد.

راه اندازی ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده شهری

با راه اندازی ستاد اجرایی پزشک خانواده شهری در ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، امکان عقد یا تغییر قراردادهای پزشکان و موسسات درمانی به راحتی محقق شد.

مدیر اجرایی برنامه پزشک خانواده شهری در استان فارس گفت : به منظور تسهیل در عقد قرارداد یا تغییر قرارداد پزشکان و یا موسسات درمانی مانند داروخانه ها و مراکز ارایه دهنده خدمات پاراکلینیکی در برنامه پزشک خانواده شهری ستاد اجرایی این برنامه ، در ساختمان مرکزی دانشگاه پذیرای تمامی پزشکان عمومی ، متخصص و موسسات درمانی است.

حمیدرضا قاسم پور افزود: نمایندگان بیمه ها در این ستاد حضور دارند و امکان عقد یا تغییر تمامی قراردادها به راحتی فراهم شده است. وی تاکید کرد : پزشکان ، درمانگاه ها و موسسات درمانی که می خواهند مجری طرح پزشک خانواده شهری باشند می توانند به ساختمان مرکزی دانشگاه مراجعه کنند.