ماموریت دشوار رئیس جمهوری آینده مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه روسیا الیوم با اشاره به اوضاع مصر آورده است : رئیس جمهور آینده مصر کیست؟ محمد مرسی است یا احمد شفیق؟ نظامیان چگونه قدرت را به غیرنظامیان واگذار می کنند؟ آیا میدان التحریر پس از پایان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری همچنان خواهد جوشید؟

این پایگاه در ادامه بیان کرد: اینکه بسیاری از مردم مصر محمد مرسی را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کنند جای تعجبی ندارد، اما اینکه احمد شفیق نخست وزیر سابق و وابسته به رژیم مبارک توانسته است به دور دوم راه پیدا کند سئوال برانگیز است.

پایگاه مذکور می افزاید: آیا عاقلانه است بسیاری از مردم مصر در دور اول انتخابات ریاست جمهوری مصر از احیای رژیمی که به دست انقلابیون25 ژانویه ساقط شده است حمایت کنند؟

این پایگاه بیان کرد: بسیاری از مصری ها علاقه ای به هیچ یک از دو نامزد راه یافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ندارند و از همین رو اوضاع سیاسی نه تنها پس از دور دوم آرام نخواهد شد بلکه پیچیده تر نیز خواهد شد.



پایگاه فوق می افزاید: برخی بر این باورند که احمد شفیق در صورت پیروزی لیبرال تر از حسنی مبارک خواهد بود و گروه اخوان المسلمین نیز مجبور خواهد شد که در صورت پیروزی محمد مرسی، مسئولیتها را با دیگر احزاب تقسیم کند.

این پایگاه می نویسد: به هر حال هر فردی که در انتخابات ریاست جمهوری مصر برنده شود بار سنگینی را بر دوش خواهد کشید، زیرا بیشتر مصری ها خواهان ثبات، امنیت، بهبود اوضاع اقتصادی و حل مشکلات آموزشی هستند.

پایگاه فوق بیان کرد: مردم مصر با دیده تردید و بدبینی به اوضاع می نگرند و امیدی ندارند که رئیس جمهوری جدید بتواند به ناامنی ها پایان دهد به ویژه اینکه صدور حکم جنجالی حسنی مبارک مردم را دوباره به خیابانها کشانده است.